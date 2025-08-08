Les Mystics et le Sun s’échangent Aaliyah Edwards et Jacy Sheldon

Ça a bougé du côté de Washington ces derniers jours. La date limite des transferts vient d'être dépassée (jeudi à 21h, heure française) et les Mystics ont fait deux transferts cette semaine. Déjà, Brittney Sykes a été envoyée à Seattle contre Alysha Clark.

Ensuite, les Mystics ont échangé Aaliyah Edwards contre Jacy Sheldon, du Connecticut Sun, et la possibilité d'échanger leur premier tour de Draft en 2026. C'est donc une nouvelle joueuse pour Rachid Meziane, le coach français du Sun.

Aaliyah Edwards est gênée par des blessures au dos et au poignet cet été et tourne à 6 points de moyenne en 13 minutes. « Elle est le genre de personne et joueuse qui peut aider à redéfinir le futur de cette franchise », a réagi la GM du Sun, Morgan Tuck.

Du côté de Washington, on est « impatient d’accueillir Jacy, ses qualités, son énergie, son approche collective », commente la GM Jamila Wideman, alors que Jacy Sheldon tourne à 7.5 points par match cette année.