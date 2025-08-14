Rien d’imminent pour la prolongation de Kevin Durant à Houston ?

Dans la foulée de son transfert de Phoenix à Houston, on apprenait que Kevin Durant était prêt à terminer sa carrière dans le Texas.

« L'objectif maintenant pour Kevin Durant et les Rockets, c'est qu'il prenne sa retraite à Houston » assurait Shams Charania d'ESPN. « Ils vont discuter d'une prolongation de contrat pendant l'été et déterminer où ça les mène… »

Quasiment deux mois plus tard, et alors qu'il est éligible à une prolongation depuis le 6 juillet, rien n'a encore été signé. Mais cela n'en prendrait pas forcément le chemin, en l'état.

« Il n'y a pas de sentiment d'urgence à boucler l'affaire dès maintenant » explique aujourd'hui Tim MacMahon, aussi à ESPN. « Les Rockets ont d'autres choses à gérer cet été et les deux camps adoptent une approche patiente. Si rien n'est signé, je ne crois pas qu'il y aura de sentiment de panique. »

Pour Marc Spears, ce n'est toutefois pas forcément sain : « Plus ça prendra du temps, ou si ça n'arrive carrément pas, plus ce sera un sujet qui sera évoqué tous les jours. »

Le maximum, ou pas ?

Dans les faits, Kevin Durant peut en tout cas re-signer avec les Rockets depuis un mois et, ce, pour deux saisons de plus. Certains évoquent un montant maximal de 118 millions de dollars, quand d'autres parlent de 122 millions de dollars, alors que l'intéressé touchera quoi qu'il arrive 54.7 millions de dollars la saison prochaine.

En attendant quelques mois de plus, « KD » pourrait même recevoir une dizaine de millions de dollars supplémentaires, mais il est aussi légitime de se demander s'il acceptera de prendre un peu moins sur son prochain contrat. De manière à aider l'équipe à ne pas trop se mettre dans le rouge financièrement. On parle, par exemple, de « seulement » 100 millions de dollars sur deux ans.

D'un côté comme de l'autre, on se dit cependant enthousiaste à l'idée de ce nouveau partenariat : « C'est Kevin Durant et il est juste vraiment trop bon » se réjouissait par exemple Rafael Stone, le mois dernier. « Il est super efficace et il a réussi une bonne saison [chez les Suns]. Évidemment, il n'a plus 30 ans, mais il n'a pas vraiment décliné et on pense juste qu'il a une chance d'être très influent pour nous. […] Tout va devoir se mettre en place, mais nous aimons bien cet ajout. On pense que ça peut bien fonctionner, qu'il va nous apporter quelque chose et qu'on va aussi l'aider. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.