La Draft 2026, une faible cuvée pour le basket français ?

Six Bleus sélectionnés en 2025, un record… Deux “first picks” en 2023 et 2024 avec Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher… La France a le vent en poupe ces dernières années à la Draft. La belle série pourrait toutefois prendre fin dans un peu moins d'un an. Les médias spécialisés américains livrent leurs premières impressions sur la prochaine cuvée ces dernières semaines. Mardi, Bleacher Report y est allé de sa première Mock Draft, avec un seul représentant tricolore.

Seul Adam Atamna figure parmi les 50 joueurs présentés par le média, et il n'y en a aucun dans la Mock Draft d'ESPN. Le jeune arrière de l'ASVEL est envisagé à la 23e place de ces prévisions, menée par le futur arrière de Kansas Darryn Peterson. Atamna va disputer sa première saison en professionnels avec le club villeurbannais en 2025-2026 après un premier exercice en prêt en Nationale 1 (10,3 points en 18 minutes avec LyonSO).

Fort scoreur, il avait impressionné lors du tournoi Adidas Next Generation d'Ulm en février dernier, enchaînant les cartons avec les U18 de l'ASVEL. Il avait inscrit 33 points de moyenne en quatre matchs, dont un chantier monumental contre l'Olympiakos lors du match pour la 5e place de la compétition : 43 points à 14/20 et 9 rebonds pour 53 d'évaluation.

“Il ne se distingue pas particulièrement par ses qualités physiques ou athlétiques, mais sa production constante et sa facilité à rentrer des tirs variés sont impressionnantes” estime le journaliste de Bleacher Report Jonathan Wasserman. A Atamna de le prouver à haut niveau en 2025-2026, où il découvrira l'Euroligue.

Aucun Français dans la mock Draft d'ESPN

Si le niveau global de cette promotion semble élevé avec trois voire quatre joueurs susceptibles d'être pris avec le premier choix, le contingent français n'a, lui n'a que peu le droit aux honneurs. Atamna était ainsi totalement absent des 60 noms cochés par ESPN le 27 juin dernier pour sa première mock draft. Aucun autre joueur français n'y figurait. Pas plus que pour le premier tour anticipé imaginé par le site spécialisé No Ceilings, comme dans la première mock draft de NBAdraft.net. Ce dernier place toutefois deux Tricolores au deuxième tour : Noa Kouakou-Heugue (44e), qui vient de rejoindre la NBL australienne, et le Franco-Malgache Mathias M'Madi (48e), qui avait quitté Chalon pour la deuxième division espagnole la saison passée.

Les motifs d'espoir seront plutôt à trouver dans les générations suivantes du basket tricolore. NBADraft.net place ainsi trois Français au 1er tour de ses actuelles projections pour la Draft 2027. Le nouveau joueur de Nanterre Hugo Yimga-Moukouri, qui devrait jouer avec les pros dès la saison prochaine alors qu'il vient juste d'avoir 17 ans, est envisagé en fin de lottery, à la 14e place. L'ailier-fort Cameron Houindo, qui va tenter de suivre les traces de Joan Beringer puisqu'il vient de s'engager avec le Cedevita Olimpija, est projeté 23e. Au 18e rang figure… Adam Atamna que NBADraft.net estime visiblement pour une présence à la Draft 2027 plutôt que 2026.

Pour ce qui est de l'édition 2028, la France peut avoir avoir de grands espoirs pour Nathan Soliman, surclassé à l'INSEP depuis deux ans, et élu “Rising Star” du NextGen d'Abu Dhabi il y a quelques semaines.