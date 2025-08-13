Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Suns ont bouclé leur nouveau staff

Publié le 13/08/2025 à 13:57 Twitter Facebook

NBA – Changement de braquet à Phoenix avec un staff plutôt inexpérimenté. La franchise veut insuffler une nouvelle dynamique.

jordan ott

Après avoir recruté une grosse pointure comme Mike Budenholzer il y a un an pour remplacer Frank Vogel, les Suns ont complètement changé de fusil d'épaule cet été avec la venue de Jordan Ott. Assistant aux Cavaliers, mais aussi ancien adjoint de ce même Budenholzer, ce sera sa première expérience comme “head coach” et lundi, la franchise a validé son staff.

Ainsi, son bras droit sera Jesse Mermuys, qui arrive du Magic, et qui a pas mal bourlingué en NBA avec des passages aux Kings, aux Lakers, aux Raptors, aux Rockets, et aux Nuggets. C'est un spécialiste de l'attaque et du jeu rapide, et il a aussi travaillé avec Team USA.

Ott est aussi allé chercher Brian Randle aux Wizards, et il a maintenu Chaisson Allen en poste. C'est le seul rescapé du staff de Mike Budenholzer. Ensuite, il a amené avec lui DeMarre Carroll, l'ancien ailier des Hawks, qui a entamé sa reconversion aux Bucks et aux Lakers, avant de s'installer aux Cavaliers depuis 2022.

Autre ancien joueur présent dans le staff, Mike Muscala dont ce sera la première expérience sur un banc. Enfin, viennent s'ajouter John Little qui coachait l'équipe de G-League des Suns, et  Sean Dwyer, qui arrive de l'université de Loyola University Chicago.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes