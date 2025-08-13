Les Suns ont bouclé leur nouveau staff

Après avoir recruté une grosse pointure comme Mike Budenholzer il y a un an pour remplacer Frank Vogel, les Suns ont complètement changé de fusil d'épaule cet été avec la venue de Jordan Ott. Assistant aux Cavaliers, mais aussi ancien adjoint de ce même Budenholzer, ce sera sa première expérience comme “head coach” et lundi, la franchise a validé son staff.
Ainsi, son bras droit sera Jesse Mermuys, qui arrive du Magic, et qui a pas mal bourlingué en NBA avec des passages aux Kings, aux Lakers, aux Raptors, aux Rockets, et aux Nuggets. C'est un spécialiste de l'attaque et du jeu rapide, et il a aussi travaillé avec Team USA.
Ott est aussi allé chercher Brian Randle aux Wizards, et il a maintenu Chaisson Allen en poste. C'est le seul rescapé du staff de Mike Budenholzer. Ensuite, il a amené avec lui DeMarre Carroll, l'ancien ailier des Hawks, qui a entamé sa reconversion aux Bucks et aux Lakers, avant de s'installer aux Cavaliers depuis 2022.
Autre ancien joueur présent dans le staff, Mike Muscala dont ce sera la première expérience sur un banc. Enfin, viennent s'ajouter John Little qui coachait l'équipe de G-League des Suns, et Sean Dwyer, qui arrive de l'université de Loyola University Chicago.