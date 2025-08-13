Tyrese Haliburton n’aime pas l’idée de voir Myles Turner à Milwaukee

Ce fut la surprise générale, même pour Rick Carlisle, de voir Myles Turner signer à Milwaukee pour presque 109 millions de dollars et quatre saisons. Tyrese Haliburton, lui, est désormais face à deux sentiments. Le premier est positif.

« Je suis heureux pour lui. Le truc en NBA, c'est que l'on n'est pas si nombreux que ça. On veut que les joueurs soient bien payés, soient capables de mettre leur famille à l'abri. Il a réussi à le faire », se réjouit le meneur de jeu des Pacers.

Le second sentiment est beaucoup plus négatif. Car, comme Tyrese Haliburton le rappelle, il a « joué longtemps » avec Myles Turner, et donc « une relation est née ». Aussi, le voir partir n'est pas agréable, surtout chez les Bucks.

« C'est clair que le voir à Milwaukee, je n'aime pas. Je ne veux pas le voir à Milwaukee, mais c'est comme ça… », poursuit le finaliste 2025. On sait que depuis deux ans, les Pacers et les Bucks entretiennent une rivalité forte, avec de nombreux incidents qui émaillent leurs rencontres. « Ça va chauffer quand on va les croiser, et ça aurait été le cas de toute façon. C'est de la compétition, mais il y a toujours de l'amour. »

Ce sera pour la saison 2026/27 pour Haliburton puisque, rappelons-le, la faute à sa rupture du tendon d'Achille lors du Game 7 des Finals face au Thunder, il est forfait pour l'intégralité de l'exercice à venir.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.