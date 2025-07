Rick Carlisle également très surpris du départ de Myles Turner

« Nous aurions été ouverts à un ‘sign-and-trade', car ça aurait en quelque sorte été bénéfique pour les deux camps, mais nous n'en sommes jamais arrivés là, malheureusement… » avait expliqué Kevin Pritchard, le GM des Pacers. « J'ai vu le tweet de Shams Charania et c'est comme ça que j'ai appris que Myles était parti. […] J'étais choqué. Pour être tout à fait honnête, encore une fois, je pensais que nous échangions de manière ouverte. Nous avons déjà scellé de gros accords avec cette agence, ce sont de supers gars et nous continuerons de faire affaire avec eux. Mais Myles a dû entendre quelque chose dans l'offre des Bucks qui lui a fait se dire : ‘Je la prends tout de suite'… »

C'est peu dire que le départ de Myles Turner vers les Bucks a surpris tout le monde du côté d'Indianapolis.

Car même avec la blessure de Tyrese Haliburton, les Pacers avaient bien l'intention de garder leur pivot. Peut-être pas à n'importe quel prix toutefois, et ils n'ont clairement pas vu venir Milwaukee…

À prendre ou à laisser

« On leur parlait, et je parle de son agent, pour qu'il revienne » explique Rick Carlisle. « Et puis, sorti de nulle part, Milwaukee a décidé de couper Damian Lillard et de créer l'espace financier suffisant pour signer Myles. »

Pour l'entraîneur, le scénario le plus probable, c'est que l'offre des Bucks était à prendre ou à laisser. La franchise de Milwaukee ne pouvait ainsi pas se permettre de laisser Myles Turner utiliser son offre pour faire monter les enchères, car Damian Lillard aurait alors forcément appris qu'il était sur le point d'être coupé.

« Ce qu'il s'est probablement passé, et ça fait partie des négociations dans tous les sports, c'est qu'une équipe dit : ‘Ecoutez, nous avons cette offre. C'est tant sur tant d'années mais si nous vous faisons cette offre, nous devons savoir que vous l'acceptez, et que vous ne l'utilisez pas' » continue l'entraîneur. « Je pense que c'est ce qu'il s'est passé avec Milwaukee. Il a eu ce montant. Un certain nombre d'années. Et ils sont sauté sur l'occasion, et ça ne nous a pas permis de faire une contre-proposition. Ça arrive, mais quand ça arrive, il faut avancer. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.