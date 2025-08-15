Il y a quinze ans, les Bleus affrontaient Team USA au Madison Square Garden

Quinze ans en arrière, le 15 août, les Bleus de Vincent Collet ne jouaient pas l'Espagne à Badalone, comme ceux de Fauthoux.

Ce 15 août 2010, les Bleus commençaient tout juste à s'exporter, et fait rare (c'est arrivé une seule autre fois en 1965), l'Equipe de France de basket se rendait à la Mecque du ballon orange, le Madison Square Garden. Il s'agissait d'un match de préparation un peu particulier au Mondial de basket qui se déroulait en Turquie (28 août-12 septembre 2010).

A l'époque, les Bleus ne sont pas cette nation qui vient régulièrement grappiller des médailles à chaque compétition internationale, comme c'est le cas depuis 2013. Au contraire, dans leur tournée américaine, la troupe tricolore avait essuyé deux défaites consécutives face au Canada, à Toronto (69-58 puis 85-63). Côté US, sous la houlette de Coach K, c'est une nouvelle génération menée par Kevin Durant, Derrick Rose et Stephen Curry qui doit prendre la relève après la “Redeem Team” de Pékin aux JO de 2008.

Devant quelques stars qui ont fait le déplacement, dont Eva Longoria, Khloé Kardashian et l'inévitable Spike Lee en bord de terrain, mais sans plusieurs joueurs clé, dont Tony Parker qui est là en guinguette, à taper la discute avec Thierry Henry, nouveau joueur du New York Red Bulls, les Bleus débarquent pour un match de “matinée”, c'est-à-dire sur les coups de 13h, avec un effectif encore vert et jeune pour le très haut niveau.

Une mi-temps et puis rideau…

Grâce à Boris Diaw (15 points, 6 rebonds), en bon capitaine, qui montre la voie, les Bleus parviennent tant bien que mal à limiter les dégâts jusqu'à la pause (30-39) avant de céder sous la pression de Chauncey Billups (17 points), la vista de Rajon Rondo (6 passes) et les dunks de Rudy Gay (19 points).

“Les Etats-Unis ont mis plus de pression en deuxième mi-temps et ils ont fait tourner tous leurs joueurs, c'était dur pour nous, surtout après tous nos efforts défensifs dans la première moitié de match”, a confirmé Diaw.

Trop maladroite (35% aux tirs, 63% aux lancers francs) et pénalisée par 21 pertes de balle, l'Equipe de France n'a pas pu lutter sur la longueur du match et finit loin au tableau d'affichage (86-55). Niveau stats, on retrouve Diaw en meilleur marqueur, secondé par Nicolas Batum (11 points, mais 5 pertes de balle) et derrière, c'est morne plaine avec un Nando De Colo (1/9) qui s'est troué, un secteur intérieur (Flo Piétrus – Ian Mahinmi) qui finit capot, et un banc guère mieux (Yannick Bokolo à 9 points en top).

“Notre première mi-temps nous montre la direction à suivre”, avait réagi le sélectionneur Vincent Collet. “On s'est peut-être laissé griser quand on est revenu à 26-26 et ensuite la fatigue s'est fait sentir. Si les Etats-Unis jouent cette défense au Mondial, ils seront favoris avec l'Espagne. Ils sont montés d'un cran défensivement en deuxième mi-temps alors que nous nous avons été plus lents, qu'on ne proposait plus de solutions au porteur du ballon, ce qui leur a offert plein d'occasions d'interceptions.”

Depuis, les Bleus ont nettement progressé sur l'échiquier mondial. Ils ont clairement réduit l'écart avec le modèle américain (qui a connu ses propres turbulences), les battant à plusieurs reprises, en quart du Mondial 2019 et en poule aux JO de Tokyo en 2021 , ou en luttant les yeux dans les yeux comme lors des deux dernières finales olympiques de Tokyo et Paris.