Cam Thomas prêt à rester à Brooklyn en misant sur lui-même ?

À la mi-août, Cam Thomas fait encore partie de cette liste de joueurs davantage bloqués que protégés contractuellement. En l'état, il continue d'espérer toucher le jackpot grâce aux Nets, sauf que les dirigeants new-yorkais ne sont, eux, pas prêts à lui offrir les 30 millions de dollars annuels qu'il rechercherait, préférant lui offrir « à peine » 14 millions de dollars sur deux ans (soit 7 par an). Sans, non plus, faire l'effort de montrer qu'ils tiennent vraiment à lui.

Autrement dit, les discussions entre les deux camps sont au point mort et, d'après Marc Stein et Jake Fisher, cela risque bien de pousser l'arrière de 23 ans à « parier sur lui-même » en acceptant –malgré lui– la « qualifying offer » de 5.9 millions de dollars qui lui a été proposée par Brooklyn pour la saison prochaine. Ce que pourraient également décider de faire Jonathan Kuminga à Golden State, Josh Giddey à Chicago ou encore Quentin Grimes à Philadelphie.

De quoi permettre à Cam Thomas de toucher de l'argent et donc de rester un an de plus chez les Nets, avant de re-tester le marché à l'été 2026, cette fois-ci sans être protégé. Même si cela semble très modeste pour un joueur capable de tourner à… 24 points de moyenne au cours de l'exercice 2024/25 (et qu'importe sa réputation de « trou noir » offensif, selon certains).

« C’est une situation que je ne peux pas vraiment contrôler. Je dois laisser ça à mes agents et à la direction. Je veux vraiment, vraiment revenir à Brooklyn. C’est clairement chez moi. Avoir été drafté là-bas, ça crée forcément des liens avec beaucoup de gens, donc j’adore vraiment cet endroit » expliquait en tout cas l'intéressé, courant juin.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.