Les Dodgers célèbrent des recrues des Lakers

« It’s Time for Dodger Baseball ! » Un par un, Deandre Ayton, Jake LaRavia et le rookie Adou Thiero ont prononcé la célèbre phrase, et c'était samedi soir au Dodger Stadium avant la rencontre entre les Dodgers et les Blue Jays de Toronto. Seul Marcus Smart manquait à l'appel.

La veille, les champions en titre avaient célébré Kobe Bryant en présence de sa famille, et sa fille Bianka avait lancé la première balle. Même “pitch” pour les trois recrues des Lakers, conseillé par Dave Roberts, le manager des Dodgers.

Les Dodgers organisent chaque année une « Lakers Night » pour célébrer les couleurs violet et or, et les liens, déjà très forts entre les deux franchises, seront désormais encore plus forts puisqu'ils partagent le même propriétaire Mark Walter.

Bien connu du milieu du sport professionnel à Los Angeles, sa holding TWG Global est désormais propriétaire des Dodgers (MLB), des Sparks (WNBA) et donc des Lakers (NBA).