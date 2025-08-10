Comme Evan Fournier, Richaun Holmes est sous le charme de la Grèce

Il y a onze mois, Evan Fournier quittait la NBA pour l'Olympiakos, et il était accueilli en rock star par le chaud public du Pirée. Ce weekend, c'est Richaun Holmes qui a traversé l'Atlantique pour rejoindre le Panathinaïkos, et l'ancien intérieur des Kings et des Wizards n'en croyait pas ses yeux !

“C’est incroyable — je n’ai pas de mots. Je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma vie… L’amour a été instantané. J’ai hâte de fouler le parquet et de leur rendre cet amour” a-t-il confié, avant d'expliquer sur les réseaux sociaux qu'il n'aurait jamais imaginé vivre ça lorsqu'il a débuté le basket gamin.

A 31 ans, comme d'autres NBAers, Holmes était lassé d'attendre des coups de fil pour décrocher un contrat garanti dans un roster, et il a privilégié le temps de jeu, le challenge sportif, mais aussi ce besoin de se sentir “désiré”.

« C’est surtout la manière avec laquelle ils sont venus vers moi, la façon avec laquelle ils m’ont poursuivi, ils me voulaient », énumère-t-il à propos de ce choix. « Ils m’ont convaincu de l’importance que j’aurais ici, que j’étais désiré ici, et ça, c’était tout pour moi. Je voulais juste être recruté, être désiré. »

Signé pour deux saisons, Holmes dispose d'une clause pour revenir en NBA en 2026. Mais si tout se passe bien, il pourrait, comme Fournier cet été, prolonger sur le long terme dès la fin de sa première saison.

Crédit visuel : paobc.gr