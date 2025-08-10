En 2011, Carmelo Anthony était bien tout proche des Lakers

Et si… Carmelo Anthony avait fait équipe avec Kobe Bryant chez les Lakers ? On ignore ce qu'aurait donné ce duo de scoreurs de génie, qui s'est malgré tout formé sous les couleurs de Team USA, mais les deux joueurs auraient très bien pu être réunis en Californie à partir de 2011, quand « Melo » ne voulait plus jouer pour les Nuggets, décidant de faire pression sur ses dirigeants.

C'est l'initiateur du fameux « Melodrame » qui l'évoque, dans une conversation avec Dwyane Wade, celui qui l'intronisera au Hall of Fame dans un mois.

« L'accord était conclu avec les Lakers » assure-t-il ainsi, tandis que les « Purple & Gold » étaient doubles champions en titre. « C'était Nenê et moi contre LaMar Odom et Andrew Bynum. C'était fait. Je n'avais jamais pensé à New York. Sauf qu'ensuite, quand ils ont refusé l'échange, je me suis dit : ‘Donc vous ne voulez pas de moi à l'Ouest ? Très bien, alors envoyez-moi à l'Est et envoyez-moi à New York'. »

Les Knicks ont failli le rater

Mais avant d'atterrir chez les Knicks pour six ans, dans un transfert XXL survenu dans la foulée du All-Star Weekend, Carmelo Anthony était tout proche de filer chez… leurs voisins des Nets !

« En fait, l'accord n'a jamais été avec les Knicks, mais avec les Nets » précise-t-il en ce sens. « Pendant le All-Star Weekend, l'accord était avec les Nets. George Karl en avait un en coulisses avec Utah pour Derrick Favors, il pensait que c'était un ailier-fort à la Nenê. Mais j'ai fini à New York et cet échange n'aurait pas dû avoir lieu. »

En 2015, Carmelo Anthony confirmait déjà que le transfert entre les Nuggets et les Lakers était très proche, ce qui lui aurait permis de jouer avec Kobe Bryant, qui le considérait comme son adversaire le plus coriace.

« J’aurais adoré jouer avec lui » déclarait à cette époque le futur Hall of Famer. « J’ai eu deux fois la chance de jouer avec lui aux Jeux olympiques, de découvrir sa façon d’appréhender les choses mentalement, son approche et sa connaissance du jeu, mais aussi sa façon de voir le jeu, de l’analyser. Il m’a aidé et il est presque devenu un mentor, un grand frère. Nous sommes devenus très proches à partir de là. »

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.