Les Lynx se sortent du piège tendu par les Mystics

Le choix de laisser partir Brittney Sykes vers Seattle pouvait surprendre du côté de Washington, mais les Mystics ont prouvé vendredi qu'elles avaient de la ressource dans leur nouvelle configuration, avec Sonia Citron (26 points) en fer de lance, et un collectif qui reprend progressivement ses marques au point de faire trembler le leader Minnesota sur son parquet cette nuit.

Même si les Lynx évoluaient toujours sans leur meilleure joueuse Napheesa Collier, Washington a essayé de déjouer les pronostics jusqu'au bout, avec un 22-11 conclu par deux paniers à 3-points de Stefanie Dolson pour donner le ton d'entrée, puis deux nouvelles flèches signées Lucy Olsen pour maintenir Washington en tête (31-35). En difficulté, Minnesota s'en est tiré en terminant la première mi-temps par un 7-0 marqué par le 2+1 de Jessica Sheppard et le panier au buzzer de Bridget Carleton (38-35), mais tout restait à faire.

Sonia Citron a maintenu la pression

Le même scénario s'est répété dans le troisième quart-temps, avec une équipe de Mystics qui a joué le coup à fond, cette fois portées par une Sonia Citron intenable avec ses trois paniers à 3-points et ses trois passes décisives, jusqu'à ce que Minnesota ne termine à nouveau la période par un 7-0 avec cette fois la recrue DiJonai Carrington pour scorer à deux reprises (58-55).

La tension s'est accentuée dès l'entame du dernier acte, lorsqu'Alysha Clark à 3-points et Sonia Citron ont redonné quatre points d'avance à Washington (60-64). Ce sont alors le 3-points de DiJonai Carrington et le 2+1 de Kayla McBride qui ont relancé la machine, avant de laisser le soin à Alanna Smith de conclure. L'ailière a d'abord placé un lay-up avant d'enchaîner avec deux paniers derrière l'arc qui ont coupé les jambes des joueuses Washington (74-70).

Malgré le 2+1 de Kiki Iriafen, les Mystics ont ensuite eu du mal à avaler deux décisions arbitrales revues grâce aux deux challenges de Cheryl Reeve, sur deux fautes censées amener des lancers à Sonia Citron puis Sug Sutton, avant d'être annulées. Sonia Citron avait toutefois réussi à égaliser à 76-76 d'un 3-points plein de sang-froid, mais Courtney Williams lui avait répondu d'un tir ligne de fond. Après le deuxième “coach's challenge” remporté par Minnesota, Kayla McBride a ainsi pu finir le boulot au lancer-franc pour assurer la victoire aux Lynx, 80-76.

Washington en est à quatre défaites de suite mais le contenu est encourageant avant un déplacement à Dallas dès demain. Minnesota engrange pour sa part sa deuxième victoire de suite par quatre points d'écart pour maintenir son avance en tête de la ligue (26v-5d) avant une triple confrontation face à New York qui débute ce dimanche au Barclays Center.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.