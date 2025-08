Au moins deux semaines d’absence pour Napheesa Collier

Les deux derniers jours ont dû être interminables au sein de la communauté des Minnesota Lynx, en attendant le verdict sur la blessure de Napheesa Collier. Samedi soir, alors que son équipe déroulait face à Las Vegas, l'intérieure de 28 ans s'est écroulée à l'issue d'une contre-attaque, après avoir marché sur le pied de sa coéquipière Alanna Smith. La collision lui a coûté une belle entorse, au point où la joueuse a eu du mal à quitter le parquet, même en étant accompagnée.

Il y avait de quoi être inquiet, d'autant plus que Napheesa Collier, fraîchement élu Player Of The Month, est la meilleure scoreuse de la WNBA au sein de la meilleure formation de la ligue (23.5 points en moyenne par match). En lice pour réaliser le meilleur exercice de sa carrière, elle pourrait accrocher un premier titre de MVP de la saison.

Absente pour le “rematch” face au Liberty

Il aura donc fallu attendre deux jours et une batterie d'examens complètes pour connaître la gravité de sa blessure. Minnesota a donc confirmé que son intérieure avait évité une grave blessure, qu'il s'agissait bien d'une entorse de la cheville et que son cas serait réévalué dans les “prochaines semaines”.

Après la rencontre face aux Aces, sa coéquipière Kayla McBride avait assuré que Napheesa Collier gardait le moral malgré ce coup dur. “Bien sûr que personne n'aime voir une coéquipière se blesser, et surtout quand c'est votre MVP. On lui souhaite simplement le meilleur et on veut juste qu'elle soit à nouveau en bonne santé”, avait-elle ajouté.

Au cours des deux prochaines semaines, Minnesota va se rendre à Seattle, recevoir Washington avant une triple confrontation face au New York Liberty, en remake des dernières WNBA Finals. Il restera ensuite dix matchs à disputer avant la fin de la saison régulière.