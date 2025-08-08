Quand Lauri Markkanen inscrit… 48 points avec la Finlande !

On le sait, Lauri Markkanen fait partie des meilleurs joueurs du monde dans le contexte FIBA. Ce ne sont pas ses prestations à l'Euro 2017 (19.5 points et 5.7 rebonds), à l'Euro 2022 (27.9 points, 8.1 rebonds, 2.4 passes et 1.6 interception) puis à la Coupe du monde 2023 (24.8 points et 8 rebonds) qui prouveront le contraire.
Mais ce vendredi, en amical face à la Belgique, l'ailier-fort du Jazz a fait encore mieux, inscrivant la bagatelle de… 48 points !!! Il s'agit tout simplement de son nouveau record personnel sous les couleurs finlandaises et, en plus d'ajouter 9 rebonds à sa ligne de stats, il termine le match à 17/24 au shoot (dont 7/13 à 3-points), dans la victoire de… 43 points de son pays (105-62).
Forcément, avec une telle arme dans son effectif, la Finlande peut se prendre à rêver d'une médaille, comme imaginé par son leader, Lauri Markkanen. Il y a trois ans, celui-ci avait d'ailleurs mené les Susijengi à la 7e place et, cette année, ils joueront à domicile lors de la phase de poules (groupe B, avec l'Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Suède et la Grande-Bretagne).
|Lauri Markkanen
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|CHI
|68
|30
|43.4
|36.2
|84.3
|1.2
|6.3
|7.5
|1.2
|1.5
|0.6
|1.2
|0.6
|15.2
|2018-19
|CHI
|52
|32
|43.0
|36.1
|87.2
|1.4
|7.6
|9.0
|1.4
|2.3
|0.7
|1.6
|0.6
|18.7
|2019-20
|CHI
|50
|30
|42.5
|34.4
|82.4
|1.2
|5.1
|6.3
|1.5
|1.9
|0.8
|1.6
|0.5
|14.7
|2020-21
|CHI
|51
|26
|48.0
|40.2
|82.6
|0.7
|4.6
|5.3
|0.9
|1.5
|0.5
|1.0
|0.3
|13.6
|2021-22
|CLE
|61
|31
|44.5
|35.8
|86.8
|1.0
|4.7
|5.7
|1.3
|2.1
|0.7
|0.9
|0.5
|14.8
|2022-23 ☆
|UTH
|66
|34
|49.9
|39.1
|87.5
|2.0
|6.7
|8.6
|1.9
|2.1
|0.6
|1.9
|0.6
|25.6
|2023-24
|UTH
|55
|33
|48.0
|39.9
|89.9
|2.2
|5.9
|8.2
|2.0
|1.8
|0.9
|1.4
|0.5
|23.2
|2024-25
|UTH
|47
|31
|42.3
|34.6
|87.6
|1.5
|4.4
|5.9
|1.5
|1.7
|0.7
|1.4
|0.4
|19.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.