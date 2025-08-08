Quand Lauri Markkanen inscrit… 48 points avec la Finlande !

On le sait, Lauri Markkanen fait partie des meilleurs joueurs du monde dans le contexte FIBA. Ce ne sont pas ses prestations à l'Euro 2017 (19.5 points et 5.7 rebonds), à l'Euro 2022 (27.9 points, 8.1 rebonds, 2.4 passes et 1.6 interception) puis à la Coupe du monde 2023 (24.8 points et 8 rebonds) qui prouveront le contraire.

Mais ce vendredi, en amical face à la Belgique, l'ailier-fort du Jazz a fait encore mieux, inscrivant la bagatelle de… 48 points !!! Il s'agit tout simplement de son nouveau record personnel sous les couleurs finlandaises et, en plus d'ajouter 9 rebonds à sa ligne de stats, il termine le match à 17/24 au shoot (dont 7/13 à 3-points), dans la victoire de… 43 points de son pays (105-62).

Forcément, avec une telle arme dans son effectif, la Finlande peut se prendre à rêver d'une médaille, comme imaginé par son leader, Lauri Markkanen. Il y a trois ans, celui-ci avait d'ailleurs mené les Susijengi à la 7e place et, cette année, ils joueront à domicile lors de la phase de poules (groupe B, avec l'Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Suède et la Grande-Bretagne).

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.