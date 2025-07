Lauri Markkanen très ambitieux pour l’EuroBasket 2025

De retour avec la sélection finlandaise, Lauri Markkanen est ambitieux pour cet Euro 2025. L'effectif semble pourtant limité, même si le All-Star d'Utah pourra compter sur quelques joueurs ayant de l'expérience en Euroleague et en EuroCup, à l'image du capitaine Sasu Salin, ou de l'ancien joueur de Paris, Mikael Jantunen.

Néanmoins, la Finlande aura l'avantage de jouer les phases de poules à domicile, dans le groupe B, en compagnie de l’Allemagne, de la Lituanie, du Monténégro, de la Grande-Bretagne et de la Suède. Un soutien du public qui doit permettre d'atteindre les phases finales. Et plus, si affinités…

« Nous allons viser les matchs pour les médailles », a répété Lauri Markkanen avant l'ouverture du camp d'entraînement. « C'est une tâche exigeante. Mais c'est comme ça que cela doit être, à mon avis. »

Un objectif ambitieux pour le « Finnisher », présent à l’Euro 2017 (11e place) et à la Coupe du monde 2023 (21e place), et qui était également de la partie en 2022 (27.9 points et 8.1 rebonds !), quand la Finlande atteignait la 7e place de l’Eurobasket. Son meilleur résultat depuis… 1967, quand elle jouait déjà le tournoi à domicile.

« Nous devons être aussi unis que possible », a-t-il conclu. « Tout le monde doit donner le meilleur de soi-même pour cette équipe afin d'atteindre nos objectifs, qui sont élevés. Tout peut arriver dans ce tournoi, et nous devons être bien préparés pour éviter toute baisse de moral au sein de l'équipe. Je suis sûr que cela n'arrivera pas. »

Mais si la Finlande veut aller loin, elle va avant tout devoir compter sur un très grand Lauri Markkanen fin août.

LA PRÉ-SÉLECTION DE LA FINLANDE

Lauri Markkanen

Sasu Salin

Mikael Jantunen

Henri Kantonen

Miro Little

Edon Maxhuni

Ilari Seppälä

Alexander Madsen

Elias Valtonen

Olivier Nkamhoua

Jacob Grandison

Andre Gustavson

Miikka Muurinen

Perttu Blomgren

Mustapha Amzil

Aaron Ekwere