Les Celtics prolongent Joe Mazzulla

Même si Brad Stevens multiplie les échanges pour dégraisser et que la franchise sera officiellement vendue dans quelques jours, il y a quelques signes de stabilité. Des signes forts même puisque Boston vient d'annoncer la prolongation de contrat de Joe Mazzulla, son coach depuis 2022, et la mise à l'écart d'Ime Udoka. A 37 ans, et sans la moindre expérience comme “head coach”, Mazzulla s'est vite imposé comme l'un des meilleurs techniciens de sa génération avec un titre remporté en 2024, et aux Celtics, on ne voulait évidemment pas le lâcher.

« C'est une véritable aubaine », a réagi le coach de Boston. « Je ne serais pas ici sans ma foi, ma femme et mes enfants. Nous sommes reconnaissants des relations avec nos propriétaires, le mentorat de Brad et le soutien de notre équipe. Plus important encore, je suis reconnaissant envers les joueurs que j'ai pu entraîner ces trois dernières saisons. J'ai hâte de représenter les Celtics et la ville de Boston. »

Pour l'instant, la durée et le montant du contrat ne sont pas connus, mais les Celtics parlent d'un contrat sur plusieurs saisons, et Mazzulla va pouvoir travailler sur la durée.

« Nous sommes très heureux que Joe ait accepté de prolonger son contrat avec les Celtics », déclare Brad Stevens dans le communiqué de la franchise. “Il a conscience de son travail et a une passion pour les Celtics qui n'a d'égale que celle de nos fans les plus fidèles. Il a travaillé dur et a accompli des choses incroyables au cours de ses trois premières années en tant qu'entraîneur, notamment avec une moyenne de plus de 60 victoires par saison”.