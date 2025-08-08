Matchs
Le rachat des Celtics bientôt officialisé par la NBA

Publié le 8/08/2025 à 8:33

NBA – Annoncée en mars dernier, la vente des Celtics à un groupe d’investisseurs mené par William Chisholm et Aditya Mittal sera entérinée vers le 15 août.

La vente des Celtics à un groupe d’investisseurs mené par William Chisholm devrait être finalisée d’ici la fin de la semaine prochaine, ou au plus tard la suivante, selon Sportico. Encore soumis à l’approbation du Conseil d'administration de la NBA, le fameux “Board of Governors”, ce rachat pourrait être validé sans réunion formelle, puisqu'un vote à distance est suffisant.

L’accord, conclu en mars, prévoit un rachat en deux temps. Chisholm va d’abord acquérir une part majoritaire du club, sur la base d’une valorisation de 6,1 milliards de dollars. Il prendra ensuite le contrôle total de la franchise après la saison 2027/28, lors d’un second rachat valorisé à 7,3 milliards.

Pour s'offrir la franchise aux 18 bannières, Chisholm est accompagné de plusieurs actionnaires minoritaires, dont Aditya Mittal, le directeur d’ArcelorMittal, qui deviendra, à titre personnel, le deuxième investisseur principal et pourrait endosser le rôle de propriétaire suppléant. Le groupe d'investissements inclut également Robert Hale, actionnaire déjà en place, Bruce A. Beal Jr., ainsi que la société d’investissement Sixth Street.

Par Fabrice Auclert
