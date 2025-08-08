Et si Josh Giddey rejoignait… les Warriors ?

Plus les jours passent, plus on se demande quelle sera l'issue du dossier Josh Giddey à Chicago. Toujours libre après plus d'un mois de « free agency », il se murmure que l'Australien est à la recherche d'un salaire annuel de 30 millions de dollars, sauf que les Bulls ne sont pas prêts à le lui offrir.

Forcément, cela commence à se tendre peu à peu entre les deux camps et Jake Fischer mentionne justement que des franchises se tiennent déjà à l'affût, en cas de « sign-and-trade ». Parmi elles ? Les Warriors, intéressés par le meneur depuis sa Draft en 2021 (6e position), et qui auraient carrément contacté son agent pour savoir comment avance le dossier…

Mais Josh Giddey n'est pas le seul « free agent » plus bloqué que protégé cet été, puisque Jonathan Kuminga se trouve dans la même situation à… Golden State. Ce qui pourrait donc amener les Bulls et les Warriors à s'entendre au sujet d'un échange entre les deux joueurs de 22 ans, dont les attentes financières peinent jusqu'à présent à être comblées.

En Californie, Josh Giddey viendrait en tout cas épauler Stephen Curry dans le « backcourt » alors que, dans l'Illinois, Jonathan Kuminga viendrait lui s'installer dans l'aile, avec ce rôle de titulaire qui lui aurait également été promis par les Kings. Le tout avec un salaire annnuel compris entre 20 et 30 millions de dollars, pour l'un comme pour l'autre.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.