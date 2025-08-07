Hamidou Diallo réapparaît à Vitoria

Dernièrement aperçu en NBA du côté de Washington, pour deux apparitions anonymes en janvier 2024, Hamidou Diallo (1m96, 27 ans) réapparaît sur les radars du côté de Vitoria, où il vient de signer un contrat de deux ans. L'ancien dunkeur du Thunder et des Pistons évoluait la saison passée en Chine, dans le club de Shanxi, pour une belle productivité à plus de 22 points par match, plus 7 rebonds et 3 passes.

Avec ses qualités physiques supérieures, l'ancien champion du dunk, sacré lors du All Star Weekend 2019, devrait rapidement enflammer le circuit Euroleague. Il retrouvera plusieurs anciens joueurs NBA au pays basque, dont l'international tricolore, Timothé Luwawu-Cabarrot, Luka Samanic ou encore Markus Howard.

Reste à voir si sa carence principale, le tir de loin, ne l'empêchera pas de s'exprimer face aux défenses compressées d'Europe et de Navarre…

Hamidou Diallo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 OKC 51 10 45.5 16.7 61.0 0.8 1.2 1.9 0.3 1.5 0.4 0.5 0.2 3.7 2019-20 OKC 46 20 44.6 28.1 60.3 1.0 2.7 3.6 0.8 2.2 0.8 1.1 0.2 6.9 2020-21 * All Teams 52 24 47.7 34.1 64.0 1.1 4.1 5.2 1.9 2.6 0.8 1.5 0.5 11.6 2020-21 * OKC 32 24 48.1 29.3 62.9 1.2 4.0 5.2 2.4 2.6 1.0 1.5 0.4 11.9 2020-21 * DET 20 23 46.8 39.0 66.2 1.1 4.3 5.4 1.2 2.6 0.5 1.4 0.6 11.2 2021-22 DET 58 22 49.6 24.7 65.0 1.2 3.6 4.8 1.3 2.5 1.2 1.0 0.3 11.0 2022-23 DET 56 18 57.3 23.8 58.8 1.0 2.5 3.5 1.0 2.2 1.0 1.3 0.3 9.3 2023-24 WAS 2 2 50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 Total 265 19 49.5 27.4 62.3 1.0 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 1.1 0.3 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.