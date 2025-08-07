Hall of Fame | Dwight Howard impatient d’être intronisé par Shaquille O’Neal

Dans tout juste un mois, Dwight Howard va connaître un nouveau moment riche en émotions car, après son entrée au Hall of Fame du Magic, il va entrer au Hall of Fame du basket.

C'est d'ailleurs Shaquille O'Neal, une autre ancienne gloire du Orlando des années 1990, qui aura pour mission de le présenter à Springfield. Une perspective qui enchante forcément « Superman », considéré comme son successeur au sein de la franchise floridienne dans les années 2000.

« Peu importe ce qu'il dira, ce sera incroyable, et j'ai hâte que ce jour arrive » s'est-il ainsi réjoui. « C'est pour ça qu'on joue, pour intégrer le Hall of Fame, et c'est un peu comme si tu entrais au paradis. »

La hache de guerre est enterrée

Voir Dwight Howard intégrer le Hall of Fame après un discours de Shaquille O'Neal n'était pourtant pas si évident il y a quelques années, quand on sait à quel point la relation entre les deux hommes était tendue. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et c'est le 1er choix de la Draft 1992 qui l'expliquait en avril, après avoir accepté la demande du 1er choix de la Draft 2004.

« Dwight et moi nous sommes enfin rencontrés l'autre jour » avait-il raconté à l'époque. « C'était à Orlando et il m'a demandé pourquoi je ne l'aimais pas. Donc je lui ai demandé ce qui lui faisait croire que je ne l'aimais pas. Il m'a ensuite répondu que j'ai toujours été dur avec lui et je lui ai dit : ‘Tu crois que je n'étais pas dur avec Kobe et D-Wade ?', car c'est comme ça que je pousse mes gars à atteindre le niveau supérieur. Mais en tant que leader, il faut parfois secouer ses coéquipiers. Parfois ça leur plaît et parfois non, sauf que je sais ce que ça implique et je sais ce dont j'avais besoin. En l'occurrence, j'avais besoin d'avoir un autre chien à mes côtés, donc dès que je mettais Kobe en rogne… On a pu voir le résultat. »

Et Shaquille O'Neal de poursuivre : « Dès que Dwight a compris ça, et je pense qu'il l'a compris, il m'a dit que je ne l'avais jamais appelé. Alors je lui ai demandé pourquoi je l'aurais fait, puis je lui ai répondu que tout ce que j'ai dit à la télévision, je lui aurais aussi dit en face. Moi, mon moment préféré avec Kobe, et j'en ai plein, c'est quand je le rendais fou uniquement pour qu'il puisse devenir fou sur le terrain. »

À noter qu'en plus du « Shaq », Dwight Howard apprécierait d'être aussi intronisé par Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Kevin Garnett et Dennis Rodman, le week-end du 6 septembre. Autrement dit, que des anciennes terreurs des raquettes NBA…

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.