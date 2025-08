Les Pelicans débauchent un assistant des Suns

Le grand ménage sur le banc des Suns se poursuit cet été. Outre la refonte de l'effectif et la fin du “Big 3” Kevin Durant – Bradley Beal – Devin Booker, Mike Budenholzer a été remercié après un an seulement comme entraîneur. Avec son départ, et l'arrivée de Jordan Ott comme successeur, c'est un nouveau staff qui va s'installer dans les bureaux de l'Arizona. Rien d'étonnant de voir ainsi Mike Hopkins rejoindre les Pelicans, comme l'annonce Pete Thamel, journaliste pour ESPN.

L'ancien assistant du légendaire Jim Boeheim à Syracuse, puis entraîneur de l'université de Washington avait été recruté par Budenholzer pour compléter son staff, après avoir passé 29 ans en NCAA. Mais la saison dernière des Suns, véritable catastrophe sportive malgré de grandes ambitions et une masse salariale XXL, chamboule déjà les plans de carrière de Hopkins. Il rebondit avec un rôle d'assistant chargé du développement des joueurs à New Orleans. En soutien de l'entraîneur Willie Green, il fera notamment équipe avec Corey Brewer, qui était notamment en charge de l'équipe des Pelicans en Summer League.

Des retrouvailles avec Troy Weaver

Mike Hopkins tentera d'amener son savoir-faire pour faire éclore des talents, comme il l'avait notamment fait à Washington entre 2017 et 2024. Sous ses ordres, plusieurs joueurs se sont révélés avant de rejoindre la NBA comme Jaden McDaniels (Wolves), Isaiah Stewart (Pistons), Matisse Thybulle (Blazers) ou encore Jaylen Nowell (parti depuis en Chine).

En Louisiane, Hopkins sera en partie en terrain connu puisqu'il retrouve Troy Weaver, nouveau vice-président des Pelicans, et avec qui il était assistant à Syracuse entre 2000 et 2004. Les deux hommes avaient notamment conquis le titre universitaire en 2003 avec Carmelo Anthony en leader lors d'un Final Four disputé… à la Nouvelle-Orléans.