Des débuts remarqués pour Alexandre Sarr en Équipe de France

« France, nouvelle génération ». Voilà comment le speaker des Bleus, Vincent Royet, a présenté l’escouade tricolore « new look » à l’échauffement avant d’affronter le Monténégro au Vendéspace (victoire 81-75), ce lundi soir. Parmi les nouveaux visages que le public français découvrira ces prochaines semaines figure Alexandre Sarr.

Lors du premier match de préparation à l’EuroBasket (27 août – 14 septembre), l’intérieur des Wizards – auteur d’une saison prometteuse mais inégale avec Washington – a tout fracassé pour sa première cape avec les Bleus. Avec de gros tirs à 3-points, d’abord et des finitions près du cercle, ensuite. Avant de céder définitivement sa place à trois minutes du terme (75-65), le numéro 2 de la Draft 2024 s’est envolé sur un dunk ligne de fond, avec une coupe en « back door » bien sentie. Le dernier point d’exclamation d’une belle prestation en sortie de banc (19 points à 7/10 aux tirs et de 4 rebonds en seulement 14 minutes).

« Son activité a été la clef [de notre victoire], il nous a poussés à des moments où on en avait besoin », estime Guerschon Yabusele, un capitaine forcément sous le charme. « Il a fait tout ce qu’on attendait de lui, on va essayer de prendre exemple sur Alex », ajoute, de son côté, Vincent Poirier, le joueur le plus capé de ce groupe France (61 sélections).

« Une capacité à être efficace en peu de temps »

Moins timide qu’à ses débuts outre-Atlantique et surtout plus en réussite (0/15 face à Portland en Summer League, en juillet 2024), le petit frère d’Olivier a montré qu’il pouvait avoir un rôle important à jouer dès sa première compétition avec les Bleus, surtout dans une raquette orpheline de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert.

Le néo-sélectionneur, Freddy Fauthoux, visiblement encore peu enclin à distribuer les compliments à tout-va, a simplement apprécié « son alternance dans le jeu » et sa « capacité à être efficace en peu de temps ». Dans la lignée d’une deuxième partie de saison NBA intéressante et d’une Summer League marquée par une sortie record à huit contres, Alexandre Sarr a marqué les esprits après un mini-camp d’entraînement délocalisé en Vendée, où l’intensité et la défense étaient les deux mots d’ordre.

Paré de bronze en 2022 et d’argent en 2023 aux Mondiaux U17, Alexandre Sarr débarque en Équipe de France avec humilité et dévouement. « Je veux avoir un impact sur la victoire des deux côtés du terrain, faire les petites choses qui comptent pour gagner, m’adapter au jeu et prendre ce qu’on me donne », énumère-t-il, simplement.

Le Bordelais, contraint de passer une majeure partie de son été à s’entraîner à D.C., a donc marqué de premiers points en ce début de préparation, avant d’affronter la Grande-Bretagne, vendredi, à Pau.

De notre envoyé spécial au Vendéspace (Mouilleron-le-Captif).

Photo : Sofia Hamioui