Sabrina Ionescu et Napheesa Collier élues joueuses du mois

Les Lynx ont bouclé leur mois de juillet avec le joli bilan de 9 victoires pour 3 défaites, de quoi les conforter en tête du classement de la WNBA et de permettre à Cheryl Reeve d’être élue Entraîneuse du mois. Une prestation rendue possible grâce à une Napheesa Collier plus que jamais favorite pour le titre de MVP et nommée Joueuse du Mois pour la Conférence Ouest. L’intérieure de Minnesota a tourné, sur ce mois de juillet, à 23.1 points, 6.9 rebonds et 3.1 passes de moyenne avec en point d’orgue, une prestation à 32 points face au Liberty.

Justement, à propos de New York, Sabrina Ionescu est la Joueuse du mois à l’Est. L’arrière du Liberty a signé un mois de juillet à 21.4 points, 6.6 passes et 5.5 rebonds de moyenne. Une période en demi-teinte pour la franchise de la “Big Apple” puisque si les joueuses de Sandy Brondello avaient enchaîné une série de cinq victoires consécutives, cela été suivi de quatre défaites de rang. Une spirale négative qui a pris fin dimanche dernier grâce à une prestation à 36 points de Sabrina Ionescu face au Sun. Dans le “rematch” des dernières Finales WNBA face aux Lynx, la vainqueur du concours à 3-points du dernier All-Star Game s'était illustrée avec 31 points malgré la défaite de son équipe.

Paige Bueckers toujours sur un nuage

Du côté des rookies, Paige Bueckers a remporté un deuxième trophée de Rookie du mois consécutif. En juillet, la numéro 1 de la dernière Draft a sorti 18.2 points, 5.2 passes et 3.2 rebonds par soir. Le 30 juillet, après seulement 22 matchs en WNBA, la meneuse des Wings a dépassé Cynthia Cooper pour devenir la joueuse la plus rapide à atteindre la barre des 400 points et 100 passes décisives en carrière.

Si Dallas a remporté seulement trois de ses onze matchs en juillet, Paige Bueckers continue de s’affirmer comme la grande favorite au titre de Rookie de l’année devant le duo des Mystics Kiki Iriafen et Sonia Citron ou encore la Française Janelle Salaün des Valkyries