Le Liberty de Marine Johannès se venge du Sun

Après la victoire de Connecticut vendredi dernier, le Sun et le Liberty croisaient le fer pour la deuxième fois en trois jours. Un duel qui marquait les grands débuts de la Belge Emma Meesseman avec New York où elle a été directement propulsée titulaire pour combler l'absence de Breanna Stewart.

Toutefois, la première joueuse à s'illustrer est Sabrina Ionescu puisqu'elle inscrit 16 des 20 premiers points du Liberty ! Lorsque la quadruple All-Star rejoint le banc, Marine Johannès (3 points, 1 passe) prend le relais avec un tir longue distance tandis que Rebekah Gardner se charge de boucler le premier quart-temps (25-19).

Dès le début du deuxième acte, le Sun recolle à deux longueurs grâce à quatre points consécutifs de Leila Lacan (4 points, 3 interceptions). Si New York tente de creuser à nouveau l'écart, Bria Hartley (12 points, 4 passes) ramène Connecticut à une possession (39-36). Néanmoins, après un temps-mort de Sandy Brondello, le Liberty passe un 6-2 pour finir la première mi-temps, toujours porté par Sabrina Ionescu qui affiche 20 points à 9/14 au tir au moment de rejoindre les vestiaires (45-38).

Sabrina Ionescu proche de son record en carrière

Après la pause, Emma Meesseman profite d'une faute flagrante de Bria Hartley pour inscrire ses premiers points de la saison puis la Belge enchaîne avec cinq points de suite pour donner onze longueurs d'avance au Liberty, le plus gros écart du match (54-43).

À plusieurs reprises, le Sun tente de revenir dans la partie, mais à chaque fois Sabrina Ionescu trouve un moyen de maintenir l'avance de New York. C'est donc en menant 66 à 57 que le Liberty entame le dernier acte.

Dès le début de ce quatrième quart-temps, Jonquel Jones (21 points, 9 rebonds) et Emma Meesseman accélèrent pour mettre le Sun sous l'eau, mais Connecticut revient à 10 longueurs grâce à un nouveau tir de loin de Bria Hartley (78-68). Un effort insuffisant puisque Sabrina Ionescu et Jonquel Jones passent un 7-0 pour mettre définitivement New York à l'abri.

Ainsi derrière les 36 points de Sabrina Ionescu, à une seule unité de son record en carrière, le Liberty s'impose 87-78 et met fin à sa série de quatre défaites consécutives avant d'aller défier les Wings de Paige Bueckers ce mardi.