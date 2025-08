Le Liberty surpris par Leila Lacan et le Sun

Après une belle prestation mercredi dernier malgré la défaite, face au Lynx, le Liberty se rendait dans le Connecticut pour défier le Sun de Rachid Meziane. Un duel qui marquait l’arrivée officielle de la Belge Emma Meesseman dans les troupes new-yorkaises pour combler la blessure de Breanna Stewart, indisponible au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Si la MVP du dernier Eurobasket était disponible, Sandy Brondello, l’entraîneuse du Liberty, avait annoncé, avant le match, qu’elle jouerait uniquement en cas d’urgence et vu la tournure de la partie, Emma Meesseman n’est assez logiquement pas entrée en jeu.

Sabrina Ionescu (23 points, 7 rebonds) ouvre le score grâce à un panier avec la faute de Bria Hartley, mais Marina Mabrey répond aussitôt à 3-points. Toutefois, grâce à cinq points consécutifs de Natasha Cloud, le Liberty parvient à créer un premier écart (14-5), mais l’entrée en jeu de Leila Lacan permet au Sun de revenir dans la partie. Pour commencer, la Française permet à Connecticut de revenir à cinq longueurs à la fin du premier quart-temps puis elle ramène son équipe à seulement trois points dès le début du deuxième acte, mais Stephanie Talbot se charge de créer un nouvel écart grâce à un tir derrière l’arc (23-17).

Cependant, ce panier de l’ancienne des Valkyries ne coupe pas le bel élan de Leila Lacan puisqu’elle parvient à convertir un tir primé suite au mauvais repli défensif du Liberty puis sur deux lancers-francs réussis, elle met le Sun devant pour la première fois de la partie (25-27). Une avance de courte durée puisque le Liberty passe un 8-0 pour reprendre immédiatement les commandes, mais le Sun met un nouveau coup d’accélérateur pour mener au moment de rejoindre les vestiaires 44 à 37.

Le Liberty sonné par Leila Lacan

Après la pause, Connecticut creuse un peu plus l’écart grâce à une flèche à longue distance de Marina Mabrey pour prendre dix points d’avance et dès le début du dernier acte, Leila Lacan scelle le sort du match en inscrivant son deuxième tir primé de la soirée (67-55). Ainsi, à la surprise générale, le Sun renverse le Liberty 78 à 62 grâce aux 16 points de Leila Lacan en sortie de banc tandis que Bria Hartley a fini avec quatre unités. Du côté du Liberty, Marine Johannès est passée à côté de son match avec zéro point inscrit en 20 minutes de jeu. New York aura l’occasion de corriger ce faux pas dimanche prochain avec un nouveau duel face au Sun.

Un match que l’entraîneur français de Connecticut, Rachid Meziane, aborde en pleine confiance : “Je pense qu’aujourd’hui nous étions la meilleure équipe et j’espère que cela sera encore le cas dimanche.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.