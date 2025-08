Les Bleus entre satisfaction et pistes d’amélioration

Un succès mais un final disputé et des automatismes à peaufiner, les Bleus ont eu le droit à une vraie entrée en matière digne de ce nom dans leur préparation vers l'Euro. Lundi au Vendéespace de Mouilleron-le-Captif, les vice-champions olympiques ont dominé le Monténégro (81-75), mais ne se sont pas amusés pour y parvenir.

Loin, très loin de la correction en trompe-l'oeil passée à la Turquie (96-46) pour entamer la route vers les Jeux de Paris un an plus tôt. Les joueurs de Frédéric Fauthoux ont fait preuve de sérieux, dans une prestation logiquement inaboutie mais intéressante pour un groupe largement rajeuni.

Les Tricolores auraient sans doute pu se faciliter la tâche après avoir mené de 16 points dans le troisième quart-temps (47-31), puis encore de 13 longueurs à cinq minutes de la fin (73-60). Mais les Monténégrins menés par Nikola Vucevic ont joué crânement leur chance, recollant avec des tirs à 3-points opportuns.

“Il y a la satisfaction d'avoir gagné” a apprécié Fauthoux dans des propos rapportés par L'Equipe. “C'est toujours bien de progresser, de mettre des bases, quelques certitudes. On le dit depuis le début, c'est une équipe en reconstruction et quand on joue des nations de ce niveau, qui connaissent bien leur basket, avec beaucoup de joueurs matures, c'est intéressant. On aurait pu mieux faire les choses avant, on les a laissés revenir dans le troisième quart-temps, mais on a des bases plus certaines pour voir ce qu'on doit améliorer.”

De l'enthousiasme et un peu de précipitation

Comme cette défense sur les shooteurs, encore perfectible (11/20 de loin pour le Monténégro). Surtout quand de l'autre côté, la France n'a pas trouvé l'adresse pour répondre, avec un petit 43 % de réussite au tir, plombé par la maladresse derrière l'arc (8/30). “Il y avait beaucoup de tirs à 3-points, surtout en première période, beaucoup trop de tirs sur rebonds offensifs où on a voulu trop vite sanctionner, prouver qu'on pouvait marquer” a analysé le sélectionneur des Bleus.

L'équipe de France a su trouver la parade dès qu'elle a su hausser le rythme, à l'image du tandem arrière Sylvain Francisco – Théo Maledon en début de troisième quart-temps. Et avec 14 joueurs sur la feuille de match et des premiers arbitrages à réaliser en vue du groupe définitif pour l'Euro, tout le monde a pu apporter sa pierre à l'édifice. Tous les Bleus ont marqué, Alexandre Sarr et Nadir Hifi en tête, avec leurs 31 points cumulés dans un temps de jeu limité (19 points en 14 minutes pour l'intérieur des Wizards, 14 points en 15 minutes pour le joueur du Paris Basketball).

“On voit que quand on impose notre rythme en attaque et en défense comme en début de match, tout devient plus facile” s'est réjoui le nouveau capitaine Guerschon Yabusele. “On a vu des jeunes qui nous ont poussés, des gars qui se sont battus sur chaque ballon, et offensivement, on a essayé de se partager la balle, c'est positif. C'était un match intéressant, on s'attendait à un niveau élevé en face et nous, forcément, on n'avait pas encore joué ensemble. Il faut trouver les connexions.”

“Pas le droit à l'erreur au haut niveau”

Frédéric Fauthoux pourra voir cette rencontre comme une réussite de ce point de vue, avec seulement dix ballons perdus pour un premier match de préparation, pour neuf interceptions et 21 balles perdues adverses. Le technicien de la JL Bourg a toutefois insisté sur les scories de ses joueurs, et sur l'importance de “rester concentré sur toutes les actions“. “On n'a pas le droit à l'erreur au haut niveau, dès qu'on se relâche, on le voit” a-t-il martelé.

“On voit qu'on doit encore travailler en défense, on encaisse 28 points dans le troisième quart-temps” acquiescé Guerschon Yabusele. “Il y a beaucoup de choses à revoir, mais c'est positif et c'est important de prendre la victoire. En face, Nikola Vucevic (19 points) était à l'aise, il pouvait ‘poper', marquer à 3-points, mais c'est le premier match et on va s'améliorer.” Le prochain match contre la Grande-Bretagne vendredi à Pau (21h00) sera l'occasion de mettre en application ces premières leçons.

Photo : Sofia Hamioui