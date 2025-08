Tyrese Haliburton complice de John Cena

Même convalescent, Tyrese Haliburton continue de distribuer les passes décisives. Le meneur des Pacers, très gravement blessé lors du Game 7 de la finale contre le Thunder, était au premier rang de la soirée de la WWE, une des principales organisations de catch, dimanche. Haliburton a même été un des acteurs de la soirée quand une de ses béquilles a servi au combat entre la star John Cena et Cody Rhodes.

Cena s'est emparé de la béquille, a réalisé sa célébration signature devant le visage d'un Tyrese Haliburton fou de joie, avant d'asséner un coup à son adversaire.

Tyrese Haliburton with the indirect assist! pic.twitter.com/OYPBBs8UdB — WWE (@WWE) August 4, 2025

L'un des événements du soir, et un autre concernant le joueur d'Indiana. Le public du Met Life Stadium de New Jersey où se tenait la soirée a hué un peu plus tôt Haliburton lors de sa présentation sur les écrans de l'enceinte. Pour le grand plaisir du joueur, qui a répondu “Je vous aime aussi, let's go” au public new-yorkais, rancunier du sort que lui a fait subir le Pacer lors des deux dernières campagnes de playoffs.

Haliburton peut de nouveau poser pied à terre

Autre bonne nouvelle du soir, le joueur de 25 ans a été aperçu pour la première fois à poser son pied au sol dans une botte de protection, alors qu'il se déplaçait depuis son opération avec un déambulateur. Cette apparition au SummerSlam de la WWE intervient un peu plus d'un an après la participation de Tyrese Haliburton à une soirée de la ligue de catch, au Madison Square Garden. Il avait alors fait face à Jalen Brunson, les deux hommes allant jusqu'à monter sur le ring en se toisant dans une scène qui avait amusé la galerie. Grand fan de catch, Haliburton avait ensuite eu le droit à son personnage jouable dans le jeu vidéo WWE 2K25, au même titre que Brunson et Shaquille O'Neal dans un pack additionnel.

Son coup de pouce scénarisé de dimanche soir n'a pas suffi à Cena pour obtenir la victoire et le titre de la WWE, finalement revenu à Cody Rhodes.