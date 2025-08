36 points sans faire mal de loin, même Sabrina Ionescu n’y aurait pas cru

Troisième match sans Breanna Stewart, deuxième carton au-dessus des 30 points pour Sabrina Ionescu. Après quatre défaites consécutives, le Liberty a retrouvé le chemin de la victoire dimanche contre le Sun, porté par sa meneuse de jeu. Ionescu a signé une très grande prestation, à 36 points et 11 rebonds.

La championne olympique n'avait plus réalisé de match en “30-10” depuis le 6 juillet 2022 contre les Aces et un triple-double XXL à 31 points, 13 rebonds et 10 passes. Ce soir-là contre las Vegas, l'ancienne joueuse d'Oregon avait pris feu de loin, à 7/8 derrière l'arc. Tout le contraire de sa démonstration de dimanche.

Ionescu a misé sur son agressivité en pénétration, avec seulement trois tirs extérieurs tentés, son deuxième plus faible total de la saison. “J'ai perdu le ballon sept fois, donc ça craint” lâche-t-elle dans un sourire pour commenter sa performance en conférence de presse. “Je dois faire plus attention avec le ballon. C'est une question de jouer à mon propre rythme. Si vous m'aviez demandé si j'allais marquer 36 points avec un seul panier à 3-points réussi, ce n'est pas probablement pas ce que j'aurais prévu. C'est cette capacité de jouer à mon rythme, d'avoir confiance dans ce qui fonctionne. Chaque match est différent. Etre capable de s'adapter, voir comment je peux attaquer et continuer d'aller vers le cercle pour aller chercher des lancers-francs, cela rend généralement les tirs extérieurs ouverts. Je suis vraiment contente de notre manière de jouer.”

Une première intéressante avec Emma Meesseman

La star du Liberty a tout de suite pris le match par le bon bout, prenant la défense de Connecticut de court avec 16 des 20 premiers points de New York. “J'ai essayé de donner le ton” a-t-elle commenté. “Je n'étais pas sûre des ajustements défensifs qu'elles allaient faire. Je devais être prête pour cela, et elles ont finalement changé sur les écrans. J'ai simplement essayé de jouer à mon propre rythme, d'être offensive et de trouver des manières pour que mes coéquipières soient ouvertes.”

L'inverse a finalement été bien plus vrai, Ionescu tirant profit de la qualité de passe de ses coéquipiers, la nouvelle recrue Emma Meesseman en tête. “Mes coéquipières m'ont bien trouvé sur des coupes vers le panier, et je pense que c'est quelque chose que je dois continuer à faire” a estimé Sabrina Ionescu. “Comme les équipes me trappent, je dois vraiment bien bouger sans ballon. C'est une des choses dont j'ai le plus hâte à jouer avec Emma, sa qualité pour distribuer.”

27,7 points de moyenne lors de ses six derniers matchs

Les deux joueuses ont affiché un début d'entente prometteur, l'intelligence de l'intérieure belge se complétant avec les déplacements dans le dos de la défense de Ionescu. Il n'en fallait pas moins pour relancer le Liberty dans un road trip jusqu'alors bien difficile, qui avait notamment vu le Sun s'imposer facilement vendredi (78-62). “Nous avons travaillé à la vidéo, nous nous sommes rendues compte qu'une grande partie de ce que nous voulions corriger était de notre contrôle. Je pense que nous l'avons fait ce soir, nous avons mieux mis en place notre jeu. En deuxième période, nous avons ralenti le jeu par rapport à notre premier match contre le Sun où j'avais l'impression que nous nous étions précipitées en deuxième période et cela nous avait coûté la victoire.”

Ce succès permet à la franchise new-yorkaise de conserver la deuxième place du classement, à bonne distance toutefois du Lynx (18-10 contre 24-5 pour la franchise de Minnesota). Il faudra peut-être d'autres exploits de Sabrina Ionescu pour tenir la cadence ces prochaines semaines, elle qui tourne à 27,7 points, 6,7 rebonds, 5,3 passes et 1,7 interceptions lors de ses six dernières sorties.