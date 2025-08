Brandon Boston Jr. débarque en Turquie

Après un mois de “free agency”, les joueurs incapables de retrouver un contrat en NBA décident progressivement de se tourner vers l'Europe. C'est le cas de Brandon Boston Jr. qui a pris la direction du Fenerbahçe, récent vainqueur de l'Euroligue face à Monaco et également champion de Turquie en titre. Le joueur qui évoluait à New Orleans a signé pour une saison à Istanbul.

Après trois ans chez les Clippers (6,2 points et 1,8 rebond) puis un an chez les Pelicans (10,7 points, 3,2 rebonds, 2,2 passes et 1,3 interception), l'arrière s'apprête ainsi à découvrir un tout nouveau championnat, et carrément un tout nouveau continent, à seulement 23 ans. Il devra en partie faire oublier le départ de Nigel Hayes-Davis, remarquable avec la formation stambouliote et qui fait le chemin inverse avec un retour en NBA puisqu'il s'est engagé avec les Suns.

Formé par John Calipari à Kentucky, Brandon Boston Jr. retrouve en Turquie des joueurs comme Wade Baldwin IV, Arturs Zagars, Scottie Wilbekin, Tarik Biberovic, Nicolo Melli ou encore Khem Birch. Évoluant sous les ordres d'un autre entraîneur de renom, en la personne de Sarunas Jasikevicius.