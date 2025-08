Le Fever décroche sa cinquième victoire de suite à Seattle !

Indiana continue d'impressionner malgré l'absence de Caitlin Clark ! Il y a un mois et demi, le Fever avait déjà fait le chemin jusqu'à Seattle et était reparti avec la victoire (86-94). Rebelote ce dimanche soir, mais sans leur meneur superstar en prime pour signer un cinquième succès consécutif !

Indiana a sorti le match presque parfait pendant près de 35 minutes, avec une Natasha Howard en facteur X (21 points à 10/12 au tir) pour accompagner Aliyah Boston (16 points, 12 rebonds), Sophie Cunningham (17 points à 4/5 à 3-points) et Aari McDonald (9 points, 9 passes décisives) mais aussi compenser le match sans de Kelsey Mitchell (3/16 au tir, 9 points).

Profitant de la maladresse extérieure du Storm, le Fever a ainsi fait la course en tête, plaçant un 8-2 puis un 8-0 avant la pause pour virer à +8 à la mi-temps (34-42). Seattle a rectifié le tir au retour des vestiaires grâce à ses cadres habituels, Gabby Williams à la mène, Nneka Ogwumike, mais aussi un bon passage de Dominique Malonga (12 points, 5 rebonds), avec un lay-up et deux passes décisives à destination de Tiffany Mitchell et Skylar Diggins pour impulser et conclure un 10-1 à dix minutes de la fin (54-58).

Une frayeur sans conséquence sur la fin

Indiana a répondu par un 10-4 pour entamer le dernier acte, avec le trio McDonald-Howard-Boston pour reprendre jusqu'à 12 points d'avance après deux paniers d'Aliyah Boston (61-73). Mais Seattle n'avait pas encore dit son dernier mot, assénant un terrible 11-0 conclu par une interception et une contre-attaque (en deux temps) signée Skylar Diggins (72-73). Kelsey Mitchell a redonné un peu d'air au Fever, mais Dominique Malonga a entretenu l'espoir, forçant Kelsey Mitchell a se déjouer une nouvelle fois de la défense adverse pour faire repasser son équipe à +3 (74-77).

Malheureusement pour Seattle, sa maladresse extérieure aura été le symbole de ce match avec un 0/5 derrière l'arc pour terminer la rencontre… A l'image de Gabby Williams (12 points, 9 rebonds, 5 passes) qui avait hérité de la dernière tentative pour essayer d'égaliser à 5 secondes de la fin, en vain.

C'est la deuxième courte défaite de suite pour Seattle (74-78) après le revers en double-prolongation face à Los Angeles. Pas la meilleure façon d'aborder la réception du leader Minnesota demain soir. Dans le même temps, Indiana sera attendu à LA pour en découdre avec les Sparks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.