Pour DeMarcus Cousins, les Kings devraient retirer son maillot

Loin de la NBA depuis maintenant trois ans, effectuant des piges (parfois tumultueuses…), à Porto Rico, à Taïwan, en Mongolie et de nouveau à Porto Rico, DeMarcus Cousins est revenu, pour le STRAIGHT GAME PODCAST de Mike Bibby, Eddie House et Ty Ellis, sur son passage à Sacramento.

Entre 2010 et 2017, il était en effet le leader de cette franchise californienne, affichant 21.1 points, 10.8 rebonds, 3.0 passes, 1.4 interception et 1.2 contre de moyenne sur la période (en quelque 500 matchs). Néanmoins, il n'est jamais parvenu à la qualifier pour les playoffs, malgré son statut d'intérieur nommé trois fois All-Star et retenu deux fois dans la « All-NBA Second Team ».

Assurément les meilleures années de DeMarcus Cousins dans la Grande Ligue, avant ses différentes blessures, et, d'après lui, ses accomplissements chez les Kings lui valent bien un maillot retiré…

« Ce serait évidemment un honneur et c'est clairement quelque chose que je voulais, pour lequel j'ai travaillé dur. Je pense avoir fait mes preuves » a déclaré l'ex-numéro 15 de la franchise, transféré ensuite à La Nouvelle-Orléans, en 2017. « J'ai la sensation d'avoir tout bien fait quand je portais ce maillot. Entre mes sélections All-Star, mes sélections All-NBA, mes statistiques et mes médailles d'or [avec Team USA], je pense avoir fait le nécessaire pour rejoindre les autres numéros au plafond. Comme tu l'as dit, ça reste une histoire politique, mais concernant mes accomplissements, je pense avoir fait ma part du travail. »

Actuellement, sans compter le numéro 6 de Bill Russell retiré par toutes les équipes, ils sont dix à avoir eu leur maillot retiré par les Kings (ou ex-Royals) : Tiny Archibald, Mitch Richmond, Chris Webber, Bob Davies, Maurice Stokes, Oscar Robertson, Peja Stojakovic, Vlade Divac, Jack Twyman et Sam Lacey.

Peut-être que DeMarcus Cousins deviendra un jour le onzième, mais sans savoir participé une fois aux playoffs, cela risque d'être compliqué. Tout simplement parce que, dans l'histoire, aucun joueur n'a eu son maillot retiré par une franchise avec laquelle il n'a jamais atteint les playoffs…

DeMarcus Cousins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 SAC 81 29 43.0 16.7 68.7 2.7 6.0 8.6 2.5 4.1 1.1 3.3 0.8 14.1 2011-12 SAC 64 31 44.8 14.3 70.2 4.1 6.8 11.0 1.6 4.0 1.5 2.7 1.2 18.1 2012-13 SAC 75 31 46.5 18.2 73.8 3.0 7.0 10.0 2.7 3.6 1.4 3.0 0.7 17.1 2013-14 SAC 71 32 49.6 0.0 72.6 3.1 8.6 11.7 2.9 3.8 1.5 3.5 1.3 22.7 2014-15 SAC 59 34 46.7 25.0 78.2 3.1 9.5 12.7 3.6 4.1 1.5 4.3 1.8 24.1 2015-16 SAC 65 35 45.1 33.3 71.8 2.4 9.1 11.5 3.3 3.6 1.6 3.8 1.4 26.9 2016-17 * All Teams 72 34 45.2 36.1 77.2 2.1 8.9 11.0 4.6 3.9 1.4 3.7 1.3 27.0 2016-17 * SAC 55 34 45.2 35.6 77.0 2.1 8.5 10.6 4.8 3.7 1.4 3.8 1.4 27.8 2016-17 * NOP 17 34 45.2 37.5 77.7 2.2 10.2 12.4 3.9 4.4 1.5 3.7 1.1 24.4 2017-18 NOP 48 36 47.0 35.4 74.6 2.2 10.7 12.9 5.4 3.8 1.7 5.0 1.6 25.2 2018-19 GOS 30 26 48.0 27.4 73.6 1.4 6.8 8.2 3.6 3.6 1.3 2.4 1.5 16.3 2020-21 * All Teams 41 17 42.6 34.8 72.8 1.3 5.1 6.4 1.9 2.6 0.8 1.6 0.6 8.9 2020-21 * HOU 25 20 37.6 33.6 74.6 1.2 6.4 7.6 2.4 3.0 0.8 1.6 0.7 9.6 2020-21 * LAC 16 13 53.7 42.1 68.2 1.4 3.1 4.5 1.0 2.1 0.8 1.6 0.4 7.8 2021-22 * All Teams 48 15 46.0 30.3 76.0 1.5 4.1 5.6 1.5 2.9 0.7 1.8 0.4 9.0 2021-22 * DEN 31 14 45.6 32.4 73.6 1.6 3.9 5.6 1.7 3.0 0.6 2.2 0.4 8.9 2021-22 * MIL 17 17 46.6 27.1 81.6 1.4 4.4 5.8 1.1 2.7 0.9 0.9 0.5 9.1 Total 654 30 46.0 33.1 73.7 2.6 7.6 10.2 3.0 3.7 1.3 3.3 1.1 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.