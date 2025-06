DeMarcus Cousins s’embrouille avec des spectateurs au Porto-Rico

En attendant peut-être de rejoindre la ligue BIG3, DeMarcus Cousins poursuit sa carrière au Porto-Rico sous les couleurs des Mets de Guaynabo, et cette nuit, ça s’est très, très mal passé puisque l’ancien intérieur des Kings et des Warriors s’est doublement embrouillé avec des fans des Vaqueros de Bayamon. Sans l’intervention des joueurs, cela aurait pu être dramatique…

À huit minutes de la fin du match, il y a tout d’abord eu cette altercation avec un fan au premier rang, qui lui reprochait de passer son temps à pleurnicher contre les arbitres. Sous les yeux de Danilo Gallinari, l’un de ses adversaires du soir, DeMarcus Cousins pique la sucette de ce spectateur, le chambre en se tenant les parties, et les deux en viennent quasiment aux mains, avant que les coéquipiers du pivot ne le raisonnent.

Derrière, DeMarcus Cousins est expulsé après deux fautes techniques, et là, il est accompagné jusqu’aux vestiaires par une foule hystérique qui l’insulte, et lui balance des objets et de la bière. Là encore, il est plaqué au sol pour éviter que ça ne se transforme en « Malice In The Palace » version portoricaine.

