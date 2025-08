Deux nouvelles cibles pour Mike Brown

On ne peut pas dire qu'il y a urgence puisque le “training camp” débutera dans deux mois, mais Mike Brown n'a toujours pas finalisé son staff. On le sait, plusieurs techniciens ont refusé d'être son “bras droit” et pour l'instant, le nouvel entraîneur des Knicks se contente de renforcer son staff.

Ainsi, sont arrivés Charles Allen, Riccardo Fois, et dernièrement Brendan O’Connor. Ils viennent épauler Rick Brunson et Maurice Cheeks, seuls rescapés du staff de Tom Thibodeau, mais Mike Brown entend bien muscler son banc. Selon le New York Post, l'ancien coach des Kings aurait des vues sur deux “vétérans” des bancs de touche avec Greg St. Jean et Patrick Mutombo.

Le premier a essentiellement travaillé dans la conférence Ouest avec des expériences aux Kings, aux Lakers, aux Mavericks, et aux Suns. Depuis un an, il est revenu aux Lakers pour travailler avec JJ Redick.

Quant à Mutombo, il a été assistant aux Nuggets, Raptors, Suns, et Bucks avant de rejoindre les Grizzlies la saison passée. Il a aussi une expérience de coach en G-League.