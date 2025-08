Emma Meesseman voulait revenir en WNBA

Comme attendu, après avoir réglé les questions administratives, Emma Meesseman était bien en tenue ce vendredi soir, avec le Liberty, pour affronter le Connecticut Sun. Néanmoins, comme ce fut probable aussi, elle n'a pas joué, restant sur le banc pour observer la victoire des troupes de Rachid Méziane.

L'essentiel était ailleurs pour la Belge, qui signe son retour trois ans après ses derniers matches en WNBA et quelques jours après son titre de championne d'Europe.

« Revenir dans la ligue, c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un bon moment », explique-t-elle. « L'équipe nationale est une priorité pour moi et je n'ai pas signé plus tôt parce que je voulais jouer pour la Belgique et me concentrer sur l'Eurobasket. Ensuite, ce fut une question de timing, avec le visa et de prendre une décision selon mes sensations. Les derniers jours sont passés très vite. »

La MVP des Finals 2019, avec les Mystics de Washington, remarque que la WNBA « a changé » depuis son départ en 2022. Mais pourquoi revenir au Liberty, spécifiquement ?

« Je connais les gens ici. Donc New York, ça m'allait. C'est une grande ville, facile à rejoindre. On verra comment je me sens », répond-elle. « On veut gagner et en WNBA, on ne sait jamais qui va gagner, c'est impossible de choisir. On fait un pari. Je suis le genre de joueuse, de personne qui veut se sentir à la maison. J'aime être avec de bonnes personnes, même si je ne dis pas que ça n'aurait pas été le cas ailleurs. »