Emma Meesseman prête pour ses grands débuts avec le Liberty

Les visas d'Emma Meesseman sont en règle et l'intérieure belge peut donc débuter sa saison WNBA avec le Liberty. Premier match ce soir, face au Connecticut Sun de Rachid Méziane, qui l'a coachée avec la Belgique !

Du côté de New York, on se réjouit forcément de ce renfort de poids, surtout que Breanna Stewart est blessée…

« Le retour d'Emma Meesseman en WNBA est un moment formidable pour notre ligue, et le fait qu'elle ait choisi New York dit beaucoup de choses », explique Jonathan Kolb, le GM du club new-yorkais. « Elle est l'une des joueuses les plus talentueuses, intelligentes et altruistes au monde, et sa présence rend tout le monde meilleur autour d'elle. Emma apporte une expérience inestimable, un palmarès impressionnant et une polyvalence unique qui s'intègre parfaitement à notre groupe alors que nous poursuivons notre quête incessante d'un titre en 2025. »

Ce retour fait toutefois une malheureuse, puisque New York a dû libérer Jaylyn Sherrod pour libérer une place.

« Jaylyn Sherrod est une championne dans tous les sens du terme. Elle incarne la passion, le courage et la ténacité qui caractérisent New York », assure pourtant Jonathan Kolb. « Son ascension, de free agent non draftée à championne WNBA, est l'une des histoires les plus remarquables auxquelles j'ai eu la chance d'assister. Elle témoigne de sa persévérance et nous rappelle qu'il faut toujours repousser les limites et ne jamais abandonner. »