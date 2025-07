Une Nike GT Cut 3 Turbo pour Reed Sheppard !

Après Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr (et avant Stephon Castle), le premier joueur américain drafté en 2024 a été Reed Sheppard, sélectionné par Houston avec le troisième choix. Et après Rob Dillingham, 8e choix cette année-là, c'est au tour de l'ex meneur de Kentucky de bénéficier d'un coloris « PE » de la Nike GT Cut 3 Turbo.

Ce dernier se présente avec une tige entre rose pâle et gris tacheté contrastée par un « Swoosh » couleur saumon, qu'on retrouve également sur une partie de la semelle intermédiaire Zoom X. La semelle extérieure ressort quant à elle en blanc translucide.

La Nike GT Cut 3 Turbo Reed Sheppard PE est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.