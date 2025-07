Lancement d’une Nike GT Cut 3 Turbo… pour Rob Dillingham !

Le paysage du sponsoring est en perpétuelle évolution en NBA avec l'apparition de nouveaux équipementiers qui grignotent des parts de marchés en faisant des paris sur des joueurs en devenir, ou des potentiels passés au travers des mailles du filet.

Même si New Balance a doublé tout le monde pour Copper Flagg, Nike a d'habitude la primeur pour signer et assurer la promotion des meilleurs athlètes. S'agissant de ce coloris de la Nike GT Cut 3 Turbo, on est davantage sur du pari puisque c'est le meneur des Wolves Rob Dillingham qui est mis à l'honneur, malgré une première année mitigée en NBA (10 minutes en moyenne sur 49 matchs NBA disputés).

L'ancien pensionnaire de Kentucky hérite ici d'une paire principalement rose avec des finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh » ou la mention « Zoom X » au niveau intermédiaire de la semelle.

La Nike GT Cut 3 Turbo Rob Dillingham PE est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.