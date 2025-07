Pour Elston Turner aussi, l’alchimie est plus importante que jamais en NBA

Ancien joueur NBA entre 1981 et 1989 puis assistant depuis 1996, Elston Turner suit les évolutions de la Grande Ligue depuis près de 45 ans. Comme Myles Turner l'expliquait, c'est désormais le « pouvoir de l'amitié » qui règne.

« La NBA a beaucoup changé » assure le technicien de 66 ans, qui a rejoint les Wolves depuis 2021. « On n'a plus besoin d'un ‘Big Three' pour gagner mais il faut une vraie alchimie. Oklahoma City n'a pas trois All-Stars. Il faut des joueurs qui sont altruistes et qui ne joue pas avec des objectifs individuels dans la tête. »

Avec le nouvel accord collectif qui complique énormément l'accumulation de gros contrats, les franchises doivent désormais construire plus intelligemment, et miser sur des groupes davantage unis.

« C'est une nouvelle marque de fabrique pour la ligue. L'époque des ‘supers teams' et l'empilement (des stars) n'est plus aussi efficace. La NBA suit des tendances, ça évolue. La nouvelle tendance est ce qu'on fait. OKC fait la même chose. Des jeunes courent, défendent et utilisent le pouvoir de l'amitié » assurait ainsi Myles Turner.

Pour Elston Turner, assistant défensif réputé qui a beaucoup travaillé avec Rudy Gobert, c'est assez juste.

« Tout le monde aime jouer, mais tout le monde ne joue pas de la bonne façon, avec des fondamentaux corrects qui s'appuient sur des talents dont on a besoin à l'université et, ensuite dans le monde professionnel » conclut-il.