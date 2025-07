CJ McCollum avoue que l’actuel accord collectif n’est pas parfait

Depuis le début de la saison 2023/24, la NBA est régie par une nouvelle convention collective (CBA) négociée par la Grande Ligue et le syndicat des joueurs, présidé par C.J. McCollum à l’époque. Depuis, le joueur des Wizards a laissé sa place à Fred VanVleet des Rockets et il s’est exprimé sur ce qu’il pensait de l’actuel CBA.

Dans le podcast The Young Man and the Three, C.J. McCollum explique : « Le CBA n’est pas parfait. Je ne me suis jamais exprimé dessus, mais tout est une question de négociations. On parle beaucoup des contrats mid-level, des équipes qui ne payent pas la luxury tax ou encore des contrats max. »

Parmi les grandes nouveautés de l’actuel CBA, il y a la mise en place de ce fameux « second apron » qui sanctionne les équipes les plus dépensières et qui empêche d'accumuler les gros contrats. Pour CJ McCollum, cette règle n’est pas encore parfaite puisqu’elle peut pénaliser les équipes qui utilisent correctement leurs choix de Draft.

« Vous ne devez pas être punis parce que vous draftez bien » théorise l’ancien Blazer. « On arrive dans une situation, et c’est le cas pour le Thunder actuellement, où vous devez payer beaucoup de bons joueurs que vous avez draftés. Vous devez être en mesure de payer et de conserver les joueurs que vous avez sélectionnés. Dans ces cas, il ne devrait pas y avoir autant de restrictions, mais c’est un sujet qui va être discuté à l’avenir. »

Les idées de Stephen Curry

Toutefois, CJ McCollum a souligné l’importance de ces échanges pour que les futures négociations se déroulent pour le mieux. Si l’actuelle convention collective prend fin en 2030 – ou 2031 si aucun des deux camps ne souhaite sortir du CBA – plusieurs joueurs commencent à évoquer leurs envies futures, comme c’est le cas de Stephen Curry.

Le meneur des Warriors considère que la convention en vigueur n’est pas équitable pour les joueurs.

« Je pense que la manière dont le CBA actuel est structuré ne permet pas aux joueurs d'y participer équitablement » explique-t-il pour Complex. « C’est un partenariat avec les propriétaires et la Ligue tandis que nous, on fait seulement partie de la vision à court terme. »

Stephen Curry soulève notamment que les propriétaires et la NBA peuvent profiter des revenus générés par les joueurs pendant de nombreuses années. À l’inverse, les joueurs perdent tout profit, une fois qu’ils sont à la retraite. C’est pour cela que le quadruple champion NBA souhaiterait que ses homologues puissent posséder des parts dans leur franchise, ce qui est impossible aujourd’hui.

« Tôt ou tard, je pense que les choses vont changer »espère Stephen Curry. « J’espère que les joueurs pourront davantage peser parce qu’on le mérite. »

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.6 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.1 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.0 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.2 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NOP 66 33 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NOP 56 33 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.