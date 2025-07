Les Suns récupèrent Jordan Goodwin

Double mouvement à Phoenix, puisque ESPN rapporte les signatures de Jordan Goodwin et Jared Butler. Un contrat d'un an pour les deux joueurs, capables de jouer à la fois à la mène et à l'arrière. On ignore toutefois si celui de Jared Butler sera pleinement garanti chez les Suns, alors que celui de Jordan Goodwin ne l'est qu'à hauteur de 25 000 dollars (sur 2.3 millions, qui le deviendront en janvier).

Pour Jordan Goodwin, c'est en tout cas une belle manière de rebondir, trois jours seulement après avoir été libéré par les Lakers pour faire de la place à Marcus Smart.

Il y était arrivé en cours de saison dernière et avait su transformer son « two-way contract » en trouvant une vraie place dans la rotation de JJ Redick (5.6 points, 3.9 rebonds, 1.4 passe et 1 interception sur 19 minutes).

Concernant Jared Butler, il sort d'une saison partagée entre Washington et Philadelphie, s'imposant surtout chez les Sixers (11.5 points, 4.9 passes, 2.5 rebonds et 1.1 interception sur 24 minutes), au cœur de leur exercice miné par les blessures. Lui aussi était parvenu à transformer son « two-way contract » en cours de route.

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 18 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 * All Teams 57 19 36.9 29.8 74.6 1.5 2.9 4.4 2.7 1.3 0.8 1.0 0.3 6.5 2023-24 * PHX 40 14 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 1.9 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 * MEM 17 29 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 2024-25 LAL 29 19 43.8 38.2 81.8 1.3 2.6 3.9 1.4 1.5 1.0 0.9 0.4 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jared Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 UTH 42 9 40.4 31.8 68.8 0.1 1.0 1.1 1.5 1.1 0.4 0.8 0.2 3.8 2022-23 OKC 6 13 46.9 50.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.3 0.8 0.8 0.8 0.0 6.2 2023-24 WAS 40 14 48.8 30.8 86.1 0.2 1.2 1.4 3.1 1.4 0.7 1.2 0.2 6.3 2024-25 * All Teams 60 17 44.8 35.5 82.4 0.4 1.4 1.8 3.7 1.6 0.7 1.3 0.2 9.0 2024-25 * WAS 32 11 48.3 36.6 77.8 0.4 0.8 1.3 2.6 1.2 0.4 0.9 0.2 6.9 2024-25 * PHL 28 24 42.6 35.2 87.0 0.4 2.1 2.5 4.9 2.0 1.1 1.8 0.3 11.5

