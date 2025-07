Le Sky a pris l’eau face au Lynx

Le 12 juillet dernier, Chicago créait la surprise en renversant Minnesota. Depuis, le Lynx s’était vengé grâce à un succès 91-78 et, en sortie de cet All-Star Break, les deux équipes se croisaient de nouveau pour leur quatrième duel de la saison. Un défi qui s’annonçait particulièrement compliqué pour le Sky puisque les joueuses de Tyler Marsh ne pouvaient pas compter sur Michaela Onyenwere et Ariel Atkins tandis que Courtney Vandersloot se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés survenue plus tôt dans la saison.

Dès les premières minutes, Napheesa Collier s’illustre en défense avec un contre sur Kamilla Cardoso qui donne lieu à un tir à 3-points de Bridget Carleton. Sur la possession suivante, c’est Angel Reese (11 points, 11 rebonds) qui tente de se frotter à la favorite au titre de MVP, mais elle aussi est contrée.

L’intérieure du Sky parvient à prendre son rebond et envoie une passe pour Kamilla Cardoso qui voit son tir, une nouvelle fois, être rejeté par Napheesa Collier. Après deux tentatives infructueuses, l’intérieure brésilienne inscrit ses premiers points de la partie. Derrière le duo Reese – Cardoso, Chicago parvient même à creuser un premier écart (19-14), mais Kayla McBride ramène Minnesota à deux longueurs avec un tir primé. Les Lynx ne parviennent cependant pas à revenir au score et sont menées 24 à 17 après 10 minutes de jeu.

Dès le début du deuxième acte, Napheesa Collier trouve Alanna Smith qui décoche une flèche à longue distance tandis que la star de Minnesota inscrit un “lay-up” pour ramener les Lynx à un point (24-23). Pour reprendre l’avantage, Kayla McBride intercepte une passe d’Angel Reese puis rentre un tir à mi-distance de l’autre côté du terrain (34-33). Juste avant la mi-temps, Courtney Williams et Napheesa Collier se jouent de la défense de Chicago à deux reprises pour mener 47-38 au moment de rejoindre les vestiaires.

L’attaque du Sky impuissante

Après la pause, Chicago enchaîne les erreurs en attaque, à l’image d’Angel Reese et de ses neuf pertes de balle, dont une qui donne lieu à une contre-attaque conclue par Napheesa Collier pour permettre aux Lynx de s’envoler 60 à 40.

“La plupart de nos problèmes commencent par les pertes de balle”, explique Tyler Marsh après la rencontre face aux 21 turnovers de son équipe. “Cela a toujours été un problème pour nous cette saison.”

Pendant que Chicago enchaîne les ballons perdus et les maladresses au tir, le Lynx continue de dérouler et n'est plus inquiété par le Sky. Minnesota s’impose largement 91-68 avec l'intégralité du cinq majeur avec au moins 10 points dont Napheesa Collier et Kayla McBride qui ont, toutes les deux, terminé à 19 points.

“Tout le monde doit trouver sa place et c’est la chose la plus importante dans cette équipe”, souligne Kayla McBride après la rencontre. “Chaque soir, une joueuse différente peut avoir la main chaude.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.