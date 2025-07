Les Blazers déjà au complet avec Blake Wesley

Blake Wesley s'offre un nouveau défi, puisque ESPN annonce qu'il a accepté de s'engager à Portland pour un an. Le montant de ce contrat n'a pas été communiqué, mais c'est sans doute pour le minimum (2.2 millions de dollars), alors qu'il touchera également de l'argent de son « buyout » négocié à Washington (3.3 millions de dollars).

Une belle occasion de rebondir pour le jeune arrière de 22 ans qui, en l'espace de quelques semaines, aura beaucoup bougé. Début juillet, il avait ainsi été transféré par les Spurs pour faire venir Kelly Olynyk. Quelques jours plus tard, les Wizards l'avaient libéré et il avait dû lâcher 1.4 million de dollars dans cette affaire. Financièrement, il est donc assuré de gagner plus que s'il avait honoré normalement son contrat initial.

Ce sont en tout cas les Blazers qui se chargeront de relancer Blake Wesley, 25e choix de la Draft 2022, qui n'était pas parvenu à s'imposer du côté de San Antonio. La faute, notamment, à son manque de régularité en attaque. Attendu derrière Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe dans la rotation locale, il devra aussi gagner ses minutes face à Matisse Thybulle ou Rayan Rupert. En attendant le retour de Damian Lillard…

En tout cas, les Blazers sont désormais au complet puisqu'ils ont 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine.

Blake Wesley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 37 18 32.1 38.5 59.1 0.3 1.9 2.2 2.7 1.8 0.7 1.8 0.1 5.0 2023-24 SAN 61 14 47.4 21.8 66.7 0.3 1.2 1.5 2.7 1.5 0.5 0.9 0.1 4.4 2024-25 SAN 58 12 43.5 29.3 62.3 0.3 0.8 1.1 2.0 0.8 0.6 0.9 0.1 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.