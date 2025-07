Deni Avdija déterminé à briller à l’Euro

Auteur d'une grosse fin de saison avec les Blazers (24.9 points, 10.6 rebonds et 5.5 passes à partir du mois de mars), Deni Avdija se prépare depuis pour l'Eurobasket 2025. Ce sera son deuxième en carrière après celui de 2022 et, pour lui, c'est toujours un plaisir de représenter son pays.

« Actuellement, je ne pense pas à la NBA » assure ainsi celui qui avait tourné à 14.6 points, 8.2 rebonds, 4.6 passes et 1.2 contre de moyenne pour sa première grande compétition internationale. « Jouer pour son pays, c'est le plus grand honneur qui existe, pour n'importe quel joueur. Retrouver des joueurs avec lesquels j'ai grandi chez les jeunes, c'est enthousiasmant. Nous avons une équipe incroyable, capable de réaliser de grandes choses. Je ferai tout mon possible pour que cette équipe ait du succès. »

Dix-septième du dernier Euro, Deni Avdija entend faire mieux trois ans plus tard, alors que se dresseront face à lui des nations comme la France, la Slovénie, la Pologne (à domicile), la Belgique et l'Islande au premier tour.

Conscient d'être ciblé

« Je vise le sommet, car j'ai toujours visé le sommet » prévient l'ailier de 24 ans, qui rêvait déjà d'une médaille en 2022. « Nous avons beaucoup de talent dans l'équipe, un super coaching-staff et un excellent sélectionneur. Donc je ne vois aucune raison de ne pas aller loin dans la compétition. »

Pour franchir la phase de poules, il faudra terminer à l'une des quatre premières places de ce groupe D et Deni Avdija sait qu'il sera très surveillé, compte tenu de ce qu'il a récemment montré aux États-Unis.

« Je peux dire que je suis conscient de la façon dont vont m'affronter les adversaires » livre-t-il à ce propos. « Mais je vais tout faire pour aider mon équipe et garder la balle en mouvement. Je suis un joueur comme un autre, même si je joue en NBA, donc l'objectif sera de gagner et de rendre fier tout le monde. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.2 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.