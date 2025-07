Le All-Star Game WNBA plombé par un calendrier trop serré ?

Cet All-Star Game 2025 en WNBA a été marqué par un gros manque de compétitivité. Les joueuses ont profité du match pour s’amuser et se détendre, ce qu’avait déjà évoqué Caitlin Clark durant l’échauffement : « Elles [l'équipe de Napheesa Collier] s'échauffent en faisant des lay-ups tandis que mon équipe va juste s'amuser. »

Ainsi, ce match des étoiles a ressemblé à un concours de tirs à 3 ou 4-points, avec la victoire de l’équipe de Napheesa Collier sur un score fleuve et record : 151-131.

En conférence de presse, Sabrina Ionescu a été interrogée sur ce manque de compétitivité et pour elle, c’est avant tout dû au calendrier serré de la WNBA : « Honnêtement gagner ou perdre ce match m’importait peu. Je pense que cela aurait été plus compétitif si on ne rejouait pas dans trois jours. C’est quelque chose que nous avons évoqué lors des négociations. Les All-Stars n’ont pas réellement l’impression d’avoir une pause. »

Priorité à la santé !

En effet, à l’inverse des joueurs de la NBA qui ont droit à quatre ou cinq jours de repos après le All-Star Game, les stars de la WNBA rejouent ce mardi, soit trois jours après un match des étoiles qui s’est tenu à peine 48h après le dernier match de saison régulière, contre 72h en NBA. Pas question donc pour les joueuses d'en faire trop…

« On a pris un avion après le dernier match de saison régulière puis c’était le concours à 3-points, le All-Star Game et demain nous allons devoir reprendre un avion pour rentrer » explique Sabrina Ionescu, victorieuse du concours à 3-points, avant le match des étoiles. « Beaucoup de joueuses aimeraient proposer un vrai match aux fans, mais on cherche à prendre soin de nos corps parce qu’on manque de temps. »

Mardi prochain, pour la reprise de la saison, New York accueillera Indiana. Un duel qui devrait opposer Sabrina Ionescu à Caitlin Clark, mais la star du Fever pourrait ne pas être en tenue à cause de sa blessure à l’aine contractée face au Sun juste avant le All-Star Break.

La double All-Star n’est pas la seule joueuse incertaine pour la reprise puisque Satou Sabally du Mercury soigne toujours sa cheville, une blessure qui l’a d'ailleurs contrainte à manquer le All-Star Game tandis que Rhyne Howard du Dream va manquer tout le reste du mois de juillet à cause d’une blessure au genou.