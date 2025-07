Pas de match des étoiles pour Satou Sabally

Blessée à la cheville depuis le 3 juillet, Satou Sabally espérait être remise pour le All-Star Game, mais la joueuse du Mercury ne pourra pas être en tenue ce samedi, comme elle l’a communiqué sur son compte Instagram : “Depuis deux semaines, je fais tout mon possible pour revenir de blessure au plus vite avec deux objectifs en tête : rejouer avec mes sœurs du Mercury et être disponible pour le All-Star Game. Malheureusement, mon corps a encore besoin de repos et je ne pourrai pas être en tenue pour le match de ce week-end. Je suis déçue, mais je vais continuer à faire tout mon possible pour être de retour après la pause.”

C’est donc un nouveau coup dur pour l’équipe de All-Stars entraînée par Sandy Brondello puisque la coach du Liberty pourrait également ne pas pouvoir compter sur Caitlin Clark, blessée face au Sun et toujours incertaine pour le match de samedi.

En voyage d’affaires à Indianapolis

Si Satou Sabally ne jouera pas lors du match des étoiles, elle se rendra tout de même à Indianapolis pour participer à la réunion prévue ce jeudi entre le syndicat joueuses et la WNBA visant à négocier la nouvelle convention collective.

“Je serai tout de même à Indianapolis pour prendre part à la partie la plus importante du week-end qui est de lutter pour un nouveau CBA juste et équitable”, continue-t-elle d’écrire dans sa story Instagram. “Je suis fière de faire partie du comité et de lutter avec mes coéquipières.”

Une réunion qui s’annonce électrique. Natasha Cloud a annoncé que plus de 20 joueuses sont attendues à la table de Cathy Engelbert (la commissionner de la Ligue) dont Breanna Stewart, Nneka Ogwumike et Caitlin Clark. Un rendez-vous au sommet qui attise également la curiosité puisque Marine Johannès sera à Indianapolis pour savoir ce qu’il se dit durant ce rendez-vous alors que la Française n’est prévue à aucun des événements du All-Star Week-End.

“Je vais me rendre à Indiana parce que je suis curieuse de voir ce qui va se passer”, explique la Française. “Mais je vais laisser Stewie [Breanna Stewart] se rendre à la réunion.”