All-Star Game : record de points et victoire pour Napheesa Collier

Pour boucler cet All-Star Weekend WNBA, le match des Étoiles s’est tenu ce samedi entre l’équipe de Napheesa Collier et celle de Caitlin Clark même si la meneuse du Fever n’a pas pu jouer à cause d'une blessure à l’aine.

Un match marqué par l’apparition de quatre zones à 4-points et c’est A’ja Wilson, membre de l’équipe de Caitlin Clark, qui s’y essaie la première dès le début du match et amorce un tir qui ne touche même pas l'arceau. Toutefois sur l’action suivante, Paige Bueckers (6 points, 8 passes) inscrit le premier tir à 4-points sur une passe décisive de Breanna Stewart.

Comme dans la majorité des All-Star Games de ces dernières années, en NBA comme en WNBA, les défenses ne répondent pas présent et ce début de match ressemble davantage à un concours de tirs à 4-points puisqu’au total sept tirs depuis ces zones sont inscrits dans le premier acte dont deux par Sabrina Ionescu (12 points, 7 passes) et Kayla McBride (15 points, 3 rebonds). Au terme de 10 minutes de jeu, l’équipe de Napheesa Collier a déjà creusé l’écart et mène de 13 points (49-36).

Napheesa Collier dans l’histoire

Le deuxième quart-temps ressemble beaucoup au premier puisque les tirs à 4-points s’enchaînent à l’image de Napheesa Collier qui en réussit deux de suite. Plus tard, c’est Kayla Thornton (15 points, 11 rebonds) qui convertit deux tirs de très loin pour l’équipe de Caitlin Clark, mais les joueuses entraînées par Sandy Brondello se sont déjà envolées au score et mènent de 22 points au moment de rejoindre les vestiaires (82-60).

L’équipe de Napheesa Collier s’impose donc aisément 151 à 131. Avec ces zones à 4-points et l’absence de défense, la joueuse des Lynx en a profité pour briller et prendre le trophée de MVP du match. Après trois quart-temps, elle avait déjà inscrit 30 points à 11/12 au tir et durant le dernier acte, elle bat le record d’Arike Ogunbowale avec 36 points à son compteur contre 34 l’année dernière pour l’actuelle joueuse des Wings.

Ce n’est pas le seul record battu lors de cette soirée puisque Skylar Diggins a signé le premier triple-double de l’histoire du All-Star Game WNBA avec 11 points, 11 rebonds et 15 passes et personne n’avait délivré autant de passes décisives lors d’un match des étoiles. De son côté, la Française Gabby Williams a mis 16 points en 24 minutes de jeu.

