All-Star Game WNBA : une zone à 4-points parmi les nouvelles règles

Pour rendre son All-Star Game plus divertissant, la WNBA a annoncé quatre nouvelles règles pour cette édition 2025 avec en tête de file quatre zones de tirs à 4-points (deux de chaque côté du terrain) situées à 8m50 du panier.

Si une joueuse prend un tir alors qu’elle est en contact avec une de ces zones et que sa tentative trouve sa cible, alors elle sera créditée de quatre points. Et pour chaque tir à 4-points inscrit, un don sera effectué à une association sélectionnée par la WNBA et les joueuses.

L’objectif est, bien sûr, d’ajouter de la folie au match des étoiles d’autant plus que les gâchettes seront nombreuses ce samedi avec Sabrina Ionescu, Kelsey Plum, Allisha Gray, Sonia Citron et éventuellement Caitlin Clark si sa nouvelle blessure à l’aine contractée lors du match face au Sun lui permet d’être en tenue. À noter que ces cinq joueuses participeront également au concours à 3-points prévu ce vendredi.

Trois règles spéciales supplémentaires

Les zones à 4-points ne sont pas les seules nouveautés de cet All-Star Game 2025 puisque pour rendre son match encore plus dynamique, la WNBA a ajouté trois autres règles spéciales.

Pour commencer, des changements en cours de jeu pourront avoir lieu comme cela peut être le cas au handball ou au hockey. Toutefois, ces remplacements seront soumis à trois conditions :

Seule l’équipe qui est en attaque peut effectuer un changement et seulement une joueuse est autorisée à sortir par possession

Le remplacement ne peut avoir lieu qu’en zone arrière dans un périmètre délimité par la WNBA

La joueuse entrante ne peut pas toucher le ballon en zone arrière.

Ensuite, les possessions seront réduites, passant des traditionnelles 24 secondes à 20 secondes. Par contre, après un rebond offensif, le temps de possession restera à 14 secondes comme c’est le cas habituellement.

Enfin, les lancers-francs ne seront pas tirés pendant une grande partie de la rencontre. En effet, si une joueuse est victime d’une faute alors son équipe récoltera automatiquement deux ou trois points supplémentaires, selon les situations. Les lancers seront tirés uniquement lors des deux dernières minutes du match et en cas de prolongation.