Sérieux et appliqué, Ron Holland valide la confiance des Pistons

Avec pas loin de 22 points, 6 rebonds et 4 interceptions (!) par match à Las Vegas, Ron Holland a vite convaincu son staff. Du coup, il a été laissé au repos pour les deux dernières sorties des Pistons…

Il faut dire que le rookie sélectionné en 5e choix en 2024 par les Pistons, à l'âge tendre de 19 ans, et qui a réussi à s'imposer dans la rotation d'une équipe en pleine résurrection l'année passée, n'avait plus grand-chose à démontrer sur les planches de Sin City, meilleur intercepteur du tournoi et parmi ses meilleurs scoreurs, dont une perf' à 28 unités et 11 rebonds face aux Knicks pour son premier match.

“C'est super, j'ai réussi un gros été”, a apprécié Ron Holland pour le site officiel des Pistons. “J'ai passé beaucoup de temps à la salle avec Fred [Vinson] et Jarrett [Jack], j'ai fait beaucoup de séances vidéos de Cade [Cunningham] et d'autres sur le tempo de match… J'ai essayé de prendre toutes ces leçons et de les mettre en application pendant la ligue d'été.”

Bien aiguillé par Fred Vinson, un spécialiste du tir en amont de la Ligue d'été, Ron Holland a mis ses conseils en pratique pour finir ses devoirs de vacances avec de très bons pourcentages de réussite, à 53% aux tirs et 47% à 3-points. De quoi confirmer les prédispositions aperçues par le directoire de Detroit.

“Le truc qui ressortait quand on a choisi Ron [à la Draft], c'était sa nature compétitive, son éthique de travail. Il veut être le meilleur joueur possible et il y consacre vraiment le temps nécessaire. Il fait le boulot !”, ajoute le président des opérations basket, Trajan Langdon. “C'est un super coéquipier. Ce qu'on pensait qu'il allait devenir, il est en train de le devenir. Et tout ce qu'on pensait de lui s'est révélé vrai, aussi bien le joueur que l'homme. C'est super de le voir grandir ainsi.”

Apporter l'étincelle en sortie de banc

Très bien intégré à son équipe la saison passée, tant et si bien que seule une échauffourée entre Wolves et Pistons l'a privé de rejoindre la liste de 11 joueurs qui ont réussi à disputer les 82 matchs de saison régulière, Ron Holland compte bien continuer à apporter cette étincelle en sortie de banc pour les Pistons dans sa deuxième année.

“Je dois entrer dans le match et si on a besoin d'une étincelle, je dois l'apporter. Et si on a déjà eu ce déclic, de simplement garder la dynamique de l'équipe. Je veux clairement revenir l'année prochaine avec une mentalité défensive et l'envie de rentrer mes tirs quand ça sera mon tour. Mon état d'esprit est de faire tout ce dont l'équipe a besoin au moment où on fait appel à moi.”

Attendu comme un de ces ailiers modernes capables de jouer le jeu rapide et de rentrer ses tirs lointains en bout de chaîne, mais aussi aptes à prendre en charge des scoreurs adverses, le jeune Ron Holland apprend vite. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin…

“Le mérite en revient à Tobias [Harris] et Cade, mais aussi tous les vétérans de l'équipe en général, qui m'ont beaucoup aidé à bien gérer ma première année. J'ai beaucoup écouté ce qu'ils me disaient, comment prendre soin de mon corps. Et puis, sur le basket à proprement parler, de simplement aller à la salle et ne pas y perdre mon temps, que ce soit pour une demie heure ou une heure et demie. Je dois y aller et faire ce que j'ai à faire pour en sortir et obtenir autant de repos que possible. C'est en grande partie grâce à ça que j'ai pu être disponible toute la saison.”

Ron Holland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 81 16 47.4 23.8 75.4 0.5 2.2 2.7 1.0 1.7 0.6 0.9 0.2 6.4

