La signature de Damian Lillard aux Blazers va (un peu) aider les Bucks

En libérant Damian Lillard, les Bucks ont réussi à récupérer Myles Turner mais ils ont aussi étalé le contrat du meneur de jeu et le plus gros « buyout » de l'histoire de la NBA devait tout de même occuper 22.5 millions de dollars sur la masse salariale du club, chaque année, sur les cinq prochaines saisons !

La bonne nouvelle, pour eux, c'est que le retour de Damian Lillard aux Blazers, moyennant un nouveau contrat de 42 millions de dollars sur trois ans, va un peu les aider.

Pourquoi ? Car comme l'explique Bobby Marks, d'ESPN, il y a des mécanismes de compensation lorsqu'un joueur est coupé par un club, et que son contrat est « étiré » sur plusieurs saisons, lorsqu'il signe pour plus que le minimum ailleurs. Ainsi, on fait la différence entre le contrat signé et le minimum, qu'on divise par deux.

Le contrat de Damian Lillard à Portland étant de 14.1 millions de dollars pour la saison prochaine, puis de 13.4 millions pour 2026/27, on peut donc retirer (14,1 – 2.0)/2 + (13,4 – 2,2)/2 = 11,65 millions de dollars sur cinq ans.

Milwaukee va donc gagner 11,65/5 = 2,33 millions de dollars de masse salariale chaque saison pendant cinq ans, l'impact de Damian Lillard passant de 22.5 à 20.2 millions de dollars annuels. Ce n'est pas énorme, certes, mais c'est déjà ça de gagné, alors que chaque dollar pourrait compter afin d'entourer au mieux Giannis Antetokounmpo.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.