Pour Dwyane Wade, Norman Powell est la recrue idéale

Alors que le nom de Jonathan Kuminga continue de circuler en coulisses, le Heat a déjà réussi son intersaison en récupérant Norman Powell, auteur de sa meilleure saison en carrière avec 21.8 points de moyenne avec les Clippers. C'est un vrai puncheur, et son profil plait beaucoup à Dwyane Wade, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise.

« C’est une très bonne recrue, vraiment », explique-t-il dans son podcast. « Tout le monde sait à quel point Norman est bon. Il était au niveau All-Star cette année à l’Ouest. Donc que le Heat ait pu récupérer un joueur comme lui, avec Bam [Adebayo] et Tyler [Herro] comme options numéro 1 et 2, c’est parfait. Let’s go ! »

Après une saison décevante, bouclée sans playoffs, le Heat va repartir à l'assaut des sommets d'une conférence Est très ouverte après les graves blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton. Aucun favori ne se détache, et Miami aura son mot à dire avec ce “Big Three” épaulé d'éléments comme Andrew Wiggins, Davion Mitchell et Kel'el Ware.

Wade et Powell se croisent en France…

Dans ce podcast, Dwyane Wade révèle que Norman Powell et lui s'étaient croisés en France en juin, et ce n'est qu'à leur retour aux Etats-Unis qu'ils ont appris la nouvelle de ce transfert. Mais au départ, Dwyane Wade ignore qui lui envoie un SMS…

« On a eu l’occasion d’échanger brièvement dans la rue et c'était sympa », a raconté Dwyane Wade, à propos de cette rencontre en France. « J’étais en train de jouer au golf et je vois un message sur mon téléphone : “Yo, grand frère, j’arrive. Je vais à Miami. J’ai hâte d’enfiler le maillot.” Et je me dis : ‘C’est qui ?’ »

C’était donc Norman Powell, qui annonçait à Dwyane Wade son transfert, quelques jours après s'être croisés en France.

« Je sais à quel point il a été inspiré par le joueur que j’étais », a poursuivi Dwyane Wade. « Un gars de 1m91, compact, explosif. Il a emprunté des éléments de plusieurs joueurs, mais il m’a toujours montré du respect pour ce que j’ai accompli. C’est cool d’avoir ce lien… Pour lui, c’est un rêve d’enfiler ce maillot, celui qu’il regardait gamin. À ce stade de sa carrière, Miami est l’endroit parfait pour franchir un nouveau cap… C’est exactement le genre de joueur qu’il faut pour remettre l’équipe sur les bons rails. C’est un super coup. »